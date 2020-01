"Buscamos optimizar cada detalle"

140479

Agustín Vernice

Antes de volver a Tafí del Valle para completar otro ciclo de entrenamiento con miras a los Juegos Olímpicos pasará una semana por Olavarría. "Hacer las cosas al 110% y darse cuenta de que se puede lograr un plus" dijo.

Daniel Lovano

Domingo por la tarde frente a la tele en casa de los amigos en el Tigre, previo al viaje a Olavarría y algunas horas después de cerradas las tres semanas de entrenamiento en altura, con el equipo nacional de canotaje, pero diferente a todas las anteriores.

Agustín Vernice transita la puesta a punto que culminará con la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El mejor palista de América hizo ayer un balance de la concentración en Tafí del Valle, con la mayoría de sus compañeros soñando con otros botes alcanzar el lugar que él se ganó en el lejano Oriente por su actuación en el campeonato Mundial de Szeged 2019.

"Fueron tres semanas, una para aflojarse en Olavarría y después tres más en Tucumán, pero con un grupo más restringido: mi entrenador (Diego Canepa), Joaquín Malaval, uno de los chicos que me está acompañando en los entrenamientos, y el kinesiólogo del equipo" anticipó Agustín.

Año olímpico lo hace distintos a todos, aunque no tanto...

"El compromiso es el mismo de siempre: tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero el hecho de que estén los Juegos Olímpicos en el medio generan una motivación extra, que hace todo un poco más fácil cuando uno está cansado o no hay ganas. Hay algo muy importante que empuja para hacer las cosas bien, pero después estoy tratando de dar el máximo, como siempre" reflexionó Agustín.

El equipo lo vive parecido. "Un año olímpico es especial, en el que todos nos apretamos y procuramos hacer las cosas a la perfección, no sólo yo. Mis compañeros están tratando de conseguir la plaza en el K2-1000 trabajan con un compromiso total. Tienen grandes chances, lo saben y se están preparando muy bien" comentó.

Las tres semanas de enero tienen matices diferenciales con respecto a las tres semanas de febrero, aunque el ámbito sea el mismo.

"Las que pasaron fueron de preparación general, para agarrar capacidades básicas que sirven para el resto del año, y las que vienen estarán más cerca a la velocidad de competencia", comparó.

El objetivo es cerrar febrero a punto para medirse en el primer examen de marzo, el selectivo nacional, tomando nota de todo. Aún de lo que se busca mejorar cuando alguien está en la elite mundial.

Porque siempre hay un horizonte que alcanzar, aunque los márgenes sean cada vez más chicos.

"Cuando uno logra objetivos importantes también va aprendiendo, sabe apretar cada vez más y logra ver cosas que tal vez antes no veía" advirtió.

"Optimizar al máximo cada detalle es lo que todos buscamos. Hacer las cosas al 110% y darse cuenta de que se puede lograr un plus, consiguiendo nuevas metas que permiten ir en busca de más" agregó.

Tanto Agustín como su entrenador, Diego Cánepa, dentro de los extraordinario que fue 2019 se quedaron con la espina de no haber podido hacer dos marcas excepcionales en el cierre del Mundial. No repetir en la final la actuación fantástica de la semi.

"Esa es unas de las cosas pendientes, pero sólo se logra con trabajo. Es de los aspectos que tenemos en cuenta en la preparación, y la mayor cantidad de buenos entrenamientos es lo que permite que a la hora de competir se puedan alcanzar estos objetivos. Es un desafío y un punto a mejorar, como cuestiones físicas, técnicas y psicológicas que seguimos trabajando. Pequeñas cositas que sumadas pueden resultar determinantes" argumentó.

Agustín conoce a la mayoría de los rivales que estarán en los partidores de Tokio, pero la actualidad previa a los Juegos no es una cuestión que le requiera atención.

"No me interesa, porque más allá de que la información esté en las redes sociales o en Internet, yo estoy seguro del trabajo que estamos haciendo con mi entrenador. No nos modifica en nada lo que hagan los rivales, porque hemos marcado un camino y estamos convencidos de que es el correcto".

Los pasos de Agustín Vernice hasta los Juegos Olímpicos que se pondrán en marcha del viernes 24 de julio, y finalizarán el domingo 9 de agosto, están claros: el selectivo nacional primero, la primera Copa del Mundo entre fines de abril y principio de mayo en República Checa.