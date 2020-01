"Contra Tinelli no vamos a jugar, vamos a jugar contra los futbolistas"

140514

Federal Roberto Tucker

El capitán de Racing hizo un análisis de la pretemporada y del campeonato que espera con el equipo chaira, a pocos meses de cumplirse 15 años del primer ascenso al Federal "A".

Daniel Lovano / [email protected]

Cuando Roberto Tucker ingrese el domingo a la cancha quizás tenga en mente que el 21 de mayo se celebrarán 15 años del primer gran momento en su carrera deportiva, en Pergamino, contra Juventud.

Desde aquel día en adelante esa camiseta que llevará puesta y su carrera no dejaron de agregar capítulos inolvidable a la historia, pero siempre habrá lugar para seguir sumándolos.

Ahora se viene el Regional Federal Amateur, con la ilusión a futuro y el amargo recuerdo del año pasado.

Ese primer tiempo del primer partido en la cancha de Ferro que condicionó todo el resto, al punto que Racing ni siquiera pudo atravesar la fase de grupos para un plantel armado con la idea de pelear el ascenso.

"Tenemos esa experiencia, que nos fue muy mal; no era lo que esperábamos y bueno... Trataremos de no cometer los mismos errores. Lo bueno es que subsiste una base, ya pasamos ese mal momento y trataremos de no repetir los errores" afirmó Roberto.

"No pudimos ganar los dos primeros partidos en Olavarría y después se nos hizo re complicada la clasificación, y de hecho no llegamos la zona. La localía esta vez debe ser una ventaja para nosotros, hay que hacerse fuerte, sumar todo en nuestra cancha, que después con rescatar algunos puntos de visitantes se puede pasar a la siguiente" reflexionó.

"Por eso, con lo que nos sucedió el año pasado hay que ganar el primer partido sí o sí, como sea" subrayó.

"Será fundamental, más que nada porque antes de volver a jugar de locales tendremos tres de visitantes, y ganar nos daría la confianza necesaria para encarar esos partidos afuera de nuestra cancha. No ganarlo nos obligaría a sacar 7 puntos afuera para después definir en de locales" acotó el zaguero chaira.

En el plano personal, no se tomó vacaciones después de esa serie perdida con El Fortín por el campeonato anual de la LFO.

"Me siento muy bien. Seguí entrenando después del torneo local con el Rombo (profesor Jorge Masson), para llegar de la mejor manera a este Regional. No quería pararme porque venía con la rodilla y el tobillo complicados. Si me hubiese parado, no se si llegaba el 2 de enero porque iba a tener que empezar de cero" especuló.

El bloque defensivo le da seguridades: "Con Gonzalo (Izaguirre) hace un año que estamos jugando juntos, ahora se sumó Leo Gogna, con el Caco (Janson), con (Nicolás) Grigera nos conocemos mucho. Va a ser muy bueno que entre la mayoría de los defensores exista ese conocimiento para que, a cualquiera que le toque, lo haga de la mejor manera y beneficie al equipo".

Se fue el último fin de semana libre para Roberto y para el plantel, que significó el cierre de la puesta a punto.

"Hicimos una pretemporada corta e intensa en la parte física, y jugamos buenos amistosos frente a equipos de categorías superiores, lo que siempre es importante, porque obligan a un ritmo más alto" destacó.

En ese sentido, consideró que "sirvió de mucho; creo que nos fuimos adaptando a los refuerzos, ellos a nosotros y armamos un lindo grupito, con la base del año pasado y ese detalle ayuda".

Para Roberto no son menores las diferencias entre 2019 y 2020: "En el Regional pasado vinieron 17 refuerzos creo y esta vez son siete u ocho. Hay una base importante que jugó todo el torneo local, nos conocemos y debería facilitar las cosas. Es muy distinto, porque el año pasado no estaba esa base, así que espero que ahora nos dé un plus".

Igual, a Racing habrá que ir descubriéndolo con el correr de los partidos.

"Estamos entrenando bien. Fatiga ha ido probando distintos equipos y en la semana definirá los once. Tenemos jugadores muy verticales del medio para adelante, de buen pie, como Parra, Santa Cruz, Ayesa, Ponce. A nosotros nos gusta atacar y a Fatiga también, entonces intentaremos plasmarlo en la cancha. La idea es jugar bien, en una cancha que ahora va a permitir llevar la pelota por abajo" destacó.

Cómo no hablar también del primer rival, con las connotaciones que arrastra este Ciudad de Bolívar que a fuerza de billetera sacudió el mercado regional.

"Lo de Bolívar es más que nada porque todos relacionan al equipo con Marcelo Tinelli. No tiene historia, no tiene recorrido en los campeonatos Federales. Hay un morbo por ser 'el equipo de Tinelli', pero por historia, por presente, por convocatoria en esta región Racing siempre va a ser el más importante. Contra Tinelli no vamos a jugar, vamos a jugar contra los futbolistas" cerró Roberto.