"El equipo estuvo a la altura"

Federal Agustín Ruppel

Agustín Ruppel ingresó en el primer tiempo y en el segundo abrió el partido. Habló luego de la victoria de El Fortín.

Esta vez Agustín Ruppel tuvo que esperar en el banco de suplentes. Le tocó ingresar en el primer tiempo, debido a la lesión de Alejandro Bianciotto, y en el complemento el volante -que jugó como delantero- abrió el camino de la victoria de El Fortín ante Racing.

"Esta vez me tocó ir al banco e ingresé por la lesión de Ale (Bianciotto); tuve que jugar arriba cuando no estoy acostumbrado y di todo lo que tenía", valoró en el campo de juego y en medio de los saludos entre los jugadores luego de la victoria.

Además, contó que "en el segundo tiempo se me dio; luché desde el suelo y me quedó para pegarle al arco. Sabía que no podía perder esa pelota; la gané y pude convertir". Además, Ruppel analizó que "en el segundo tiempo se abrieron los espacios; ellos estuvieron muy abiertos en la zona de los centrales. Estoy contento por el gol, pero también por el equipo porque estuvo a la altura".

En lo global, Agustín Ruppel sabe que "es muy importante la victoria, necesitábamos los tres puntos porque veníamos de dos derrotas. Levantamos cabeza y seguimos en la pelea, más que nunca. Ahora tenemos que ir con todo al partido contra Kimberley", que será el domingo en Mar del Plata.