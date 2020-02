"Quedan 9 puntos y está difícil"

141179

Federal Francisco Russo

El DT de Racing hizo su balance, luego de la derrota ante El Fortín: "Me hago cargo; es mi responsabilidad".

El DT de Racing se alejó unos metros de un vestuario en silencio, y explicó cómo vio el funcionamiento de su equipo en la derrota ante El Fortín, que condiciona al "chaira" de cara a la definición de la zona que entrega dos boletos a la siguiente fase.

Luego del partido surgieron algunos rumores en relación a lo que se viene, pero lo concreto es que Racing se volverá a juntar este martes para iniciar la semana tal como lo anunció el DT ante los jugadores. Y la dirigencia aclaró que en Bolívar el equipo estará a cargo del cuerrto técnico.

Entonces, arrancarán días decisivos para el "chaira" con la necesidad de revertir lo suyo para sumar aunque la realidad es complicada para la clasificación.

"Fue un primer tiempo parejo, casi siempre tuvimos el dominio del juego. Contamos con varias situaciones, aunque no estamos acertando en el gol. Arrancamos muy bien en el segundo tiempo, empezamos con los cambios con Ayesa para que juegue más adelantado y a Janson; llegamos con varias posibilidad de gol, pero no se dio", explicó.

Además, se lamentó porque "en un contragolpe nos hicieron un gol y eso desmoronó un poco al equipo". Y, además, el DT analizó las variantes: "Arriba quedaron Ordozgoiti y Longhini, puse a Ayesa y a Janson. Y en el mejor momento de Racing vino la expulsión, lo que nos complicó bastante. Pero creo que en partes del juego Racing siempre tuvo la posibilidades más grandes. No las pudimos concretar".

Sobre la actualidad, luego de la derrota, Russo fue claro. "Me deja mal. Cuando hay sangre están siempre las águilas revoloteando en este fútbol. Y esto es así. Me hago cargo; es mi responsabilidad porque soy el entrenador. No tengo nada que decir; los jugadores hicieron la entrega que tenían que hacer y por momentos hicieron el fútbol que debía hacer".

"Tenemos un resultado en contra que es lamentable para nosotros. El partido era hoy, el más importante para ganar. No se pudo, con lo cual quedan 9 puntos y está difícil... un triunfo nos hubiera venido muy bien, pero no se consiguió", cerró Francisco Russo.