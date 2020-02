Se presentó la nueva edición de la carrera MTB Kiñew

141504

En la mañana de este jueves en conferencia de prensa se anunció la edición N° 11 de la MTB Kiñewn, en esta oportunidad a beneficio de Ilusiones.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio San Martín y fue encabezada por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, Victor Vila por la comisión del grupo Ilusiones y los integrantes del grupo Kiñewn Daniel Cuevas y Vanesa Barone.



El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, dio apertura a la conferencia y expresó: "Estamos muy contentos por presentar esta 11° edición de la Kiñewn, que no sólo es una carrera de ciclismo sino que además abarca el área de turismo, en este caso mostrando los atractivos serranos en el circuito. Al mismo tiempo representa un beneficio para Ilusiones, una institución que hoy necesita y mucho de esta colaboración, que trabajan a diario con tanta nobleza y con cuya comisión estamos en contacto permanente".



"Queremos desde el Municipio agradecer a los organizadores, armar esto no es fácil y hacerlo año a año requiere muchas horas de trabajo. Esperemos que el clima acompañe y que sea una carrera con éxito y que se pueda ver reflejado con más participantes", concluyó el funcionario.



Luego fue el turno de Víctor Vila, integrante de la Comisión del grupo Ilusiones, quien destacó: "La institución está pasando un momento difícil, estamos peleándola, por eso queremos agradecer enormemente el acompañamiento de la Municipalidad y al Grupo Kiñewn que nos hayan elegido".



Tras ello, Daniel Cuevas, del grupo Kiñewn, dio detalles del surgimiento y el desarrollo de la competencia. "Este grupo nació por el año 2000, y hace unos doce años aproximadamente surgió la necesidad de comenzar a hacer tareas solidarias, además de pedalear que es lo que más nos gusta y de la peregrinación a Luján que hacemos todos los años. Entonces se empezó a gestar este evento que año a año crece en cantidad de participantes y en calidad, destacando que todo el dinero que se recauda se destina en cada edición a una institución de bien público, en este caso a Ilusiones".



En cuanto a la carrera, Cuevas destacó: "la idea es hacer un evento en el que el corredor disfrute algo distinto. Apuntamos al ciclismo competitivo, medianamente exigente. Y también a quienes recién agarran la bici y se animan a dar una vuelta.



Por eso dispondremos de dos grandes categorías, uno de 32 km aproximadamente y el de 60 km para profesionales. El circuito más chico sufrió algunas modificaciones a pedido de los ciclistas y en beneficio del evento: vamos a subir y bajar cuanto cerro haya en Sierras Bayas", subrayó, al tiempo que aclaró que por cuestiones ajenas a la organización este año no se realizará el circuito de reconocimiento.



Detalles del evento



Con el auspicio de la Municipalidad del Partido de Olavarría, la competencia rural bike en su 11° edición se realizará en el Balneario de Colonia San Miguel el 08 de marzo desde las 10:30 horas. El circuito presenta características que hacen muy atractiva la travesía: caminos serranos y senderos por cerros.



La carrera se largará por categorías: 30 Km aprox. - principiantes y menores - y 60 Km aprox. - demás categorías -. Asimismo, la organización dispondrá de un recorrido recreativo no competitivo orientado a niños y niñas de 5 a 12 años (acompañados por una persona adulta).



Se premiará con la Copa Challenger Aspen a quien haya triunfado dos años consecutivos o tres alternados (a partir de esta fecha) para categorías competitivas Caballero / Dama y una réplica de copa Challenger a primer puesto competitiva Caballero / Dama. Se distinguirán a los cinco primeros de cada categoría y a los cinco primeros de la general. Habrá asimismo recordatorios a todos los participantes.



Habrá servicio de cantina.



La inscripción se encuentra abierta hasta el 7 de marzo o hasta completar cupo (400 competidores)



CATEGORIAS



Caballeros 30 km



Principiantes A (de 2004 hasta 1981)



Principiantes B (1980 y anteriores)



Menores (de 2007 hasta 2005)



Caballeros 60 km



Juveniles (de 2004 hasta 2002)



Sub 23 (de 2001 hasta 1998)



Elite (de 1997 hasta 1991)



Master A1 (de 1990 hasta 1986)



Master A2 (de 1985 hasta 1981)



Master B1 (de 1980 hasta 1976)



Master B2 (de 1975 hasta 1971)



Master C1 (de 1970 hasta 1966)



Master C2 (de 1965 hasta 1961)



Master D (1960 y anteriores)



Damas 30 km



Principiantes A (de 2004 hasta 1981)



Principiantes B (de 1980 y anteriores)



Menores (de 2007 hasta 2005)



Damas 60 km



Damas A (de 2005 al 1996)



Damas B (de 1995 al 1981)



Damas C (de 1980 al 1971)



Damas D (1970 y anteriores)



El corredor que pierda el número no será clasificado.



Inscripción



Costo de la inscripción con seguro incluido:



Principiantes: $500 hasta 01/03 y $600 hasta 07/03.



Resto de las Categorías: $600 hasta 01/03 y $700 hasta 07/03.



Se considerará inscripto al competidor que haya enviado el comprobante de depósito o transferencia junto con los datos necesarios citados anteriormente y debe haber recibido la respuesta de nuestra comisión confirmando la recepción de dicho comprobante, dentro de las 48 horas. O bien dirigirse a los centros de inscripciones autorizados: Olavarría: Bicicletería Aspen - Av Pueyrredón 3267, Angelo Paolo: V. Lopez 2881, Bicicletería Tata's Bike. Tapalqué: Dakota - Belgrano 140. Saladillo: Bicicletería Asensos - Moreno 3517. Tandil: .Solis Bike -9 de Julio 1356 y Laprida: Rodan ll Mariano J Pereyra 1224.



Informes e inscripción a los teléfonos (02284) 15 542873 / 15 669324, email [email protected], Facebook > grupo kinewn, Instagram GRUPO KIÑEWN.