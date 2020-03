Gabriel Heinze anunció que dejará de ser el entrenador de Vélez

141793

+ DEPORTES

"El día lunes va a ser mi último día al frente de esta institución", declaró en conferencia de prensa el DT del Fortín



Parecía ser que iba a ser una conferencia de prensa más la de Gabriel Heinze, pero se terminó transformando en una de las más importantes desde su arribo al club: el entrenador anunció que el lunes en Santa Fe -donde Vélez visitará a Unión desde las 19- será su último partido al frente de la entidad de Liniers.



"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", sentenció el Gringo en conferencia de prensa.



Luego de lo que fue la última derrota del miércoles, en un duelo postergado por la fecha 20 de la Superliga ante Godoy Cruz, el hasta ahora entrenador del Fortín no había dado indicios de su posible alejamiento.



El conjunto velezano terminará su participación en el certamen local este lunes, cuando a partir de las 19 visite a Unión en Santa Fe, intentando defender la tercera colocación que comparte junto a Lanús, Racing, Argentinos Juniors y Rosario Central. El tono de la noticia lo llevó a un nivel de emoción tal que el DT se quebró al reconocer que todavía no pudo decírselo al plantel. "No, no pude hablar. Sí los miré a los ojos, me salieron pocas palabras. Me tocás un tema muy jodido por eso quiero evitarlo porque son los jugadores. Cuando se me pone eso, no hay análisis", dijo ante los medios entre lágrimas.



De esta manera Vélez quedará acéfalo de cara al inicio de la Copa de la Superliga (visitará a Independiente en la fecha 1 y recibirá al Tatengue en la segunda) y también para la segunda ronda de la Sudamericana, instancia a la que avanzó tras dejar en el camino al Aucas ecuatoriano. Heinze, hasta acá, dirigió al equipo en 70 ocasiones con 30 victorias, 22 empates y 18 derrotas.



Algunos especulan con que la última venta importante del club (Gastón Giménez al Chicago Fire de la MLS) fue la gota que rebalsó el vaso para Heinze, que también había visto marcharse a Nicolás Domínguez, otra de las grandes promesas. Las incorporaciones para 2020 fueron Mauro Pittón, Ricardo Centurión y Ricardo Álvarez.



"Uno va a hacer todo lo posible para ganar en Santa Fe y dejar posicionalmente a la institución ahí arriba. De no darse el resultado nada va a tapar todo lo importante y lindo que vivimos en este torneo; pero vamos a hacer todo lo posible por conseguir el triunfo", concluyó el entrerriano de 41 años.



La primera opción que surge para reemplazarlo en el banco, casi por decantación, es la de Mauricio Pellegrino, hombre identificado con la entidad de Liniers. El ex defensor está en charlas con San Lorenzo, que también busca un sustituto para Diego Monarriz. El otro nombre en consideración para la dirigencia del Fortín es el de Eduardo Domínguez.