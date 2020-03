El Papu Gómez y la dramática realidad en Italia: "Es una película de terror"

Ayer se disputó el encuentro de vuelta entre Liverpool y Atlético Madrid en Inglaterra por los octavos de final de la Champions League y Gómez reflexionó: "No podía creer que estuvieran jugando con gente. No se puede estar más en contacto y la gente no lo entiende. A nosotros nos tocó jugar en Valencia y no hubo ningún control en el aeropuerto pese a que veníamos de la peor zona del mundo. En España hay 2.000 casos pero están como nosotros hace 15 días atrás. No toman dimensión de lo que está pasando. Hace poco celebraron un carnaval de 10 mil personas en la calle".