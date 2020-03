142265

18.03 | Pedestrismo Ushuaia Trail Race

"A puro barro, piedras, lluvia y viento". Así describió Héctor Grunewald las adversidades que superó en el fin del mundo.



A veces suceden situaciones increíbles. Como encontrarse en la calle con Héctor Grunewald y que te diga: "En mi Facebook tenés fotos y la posición de la carrera de Ushuaia". Lo más normal para este intrépido atleta de mil kilómetros, que sigue paseándose por toda la Argentina con la casaca de Olavarría.

Cuando el cuerpo no puede más por los dolores, los deportistas tienen como recurso no pensar en las adversidades para mandar otras señales que puedan ocultar esas dolencias. Muchas veces se apela a la familia, el sacrificio o la rutina, y es ahí donde uno entiende las reacciones que manifiestan los protagonistas cuando logran su objetivo. Cuando la máquina pide ser apagada, lo ideal es no pensar para que trabaje por inercia. Luego llega el resultado.

La Ushuaia Trail Race es la carrera más austral del mundo y su trazado es tan complejo como impactante. A Don Héctor la emoción lo invadió en la llegada, quien se quedó con el segundo lugar en los 25K después de cruzar la meta por la base del Glaciar Martial.

Un video lo muestra acompañado de dos corredoras, mientras el viento frío le pega en la cara, se hace notar en su ropa y provocó hasta la caída de la estructura del arco. Amigos le tomaron fotos con sus colegas, envió saludos para Olavarría y la felicidad lo invadió por dentro.

Su registro resultó de 7 horas 8 minutos 18 segundos para totalizar 25 kilómetros "a puro barro, piedras, lluvia y viento. Emoción en la llegada, más de 700 participantes entre las 3 distancias de 50, 25 y 10 kilómetros. Mil gracias Daniela Brada Laposki, Sofía Stren y Karina Oviedo. Para los amigos que me alentaron en el circuito y en todo momento, miles de gracias, a los organizadores y voluntarios, mi eterno agradecimiento", escribió Grunewald en su cuenta de Facebook el 11 de marzo pasado.

Así sumó una nueva proeza a su larga trayectoria: la Ushuaia Trail Race - Fin del Mundo, la increíble experiencia de correr en las míticas montañas de Tierra del Fuego, disfrutando de sus magestuosas vistas. Una carrera de trail running 100 % montaña non stop.

Héctor Grunewald es un inalcanzable atleta. El 2018 como el '19 los considera como los mejores desde lo deportivo con más de 50 participaciones y muchísimos kilómetros recorridos. También habrá que tener en cuenta las horas de viaje para llegar a cada evento, a veces más de un día con postas de cuatro micros. "Con los tobillos hinchados largué muchas veces" confesó el deportista de 75 años que tiene Olavarría.