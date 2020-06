"Todos estamos con la misma problemática"

144991

31.05 | + DEPORTES El Club Loma Negra celebró sus 91 años

El "celeste" cumple un año más. Hoy, como todas las instituciones deportivas, Loma Negra espera para retomar sus acciones.



Los clubes viven un momento difícil, como el mundo en general debido a la pandemia por el coronavirus. Pero, se sabe, en el territorio bonaerense las actividades deportivas aún tienen que esperar para volver a ser lo que fueron. El deseo es encontrar -mediante la habilitación correspondiente- nuevamente a las instituciones deportivas con gente en sus instalaciones para empezar a transitar la historia que tuvieron hasta el pasado 15 de marzo.

Porque los clubes son un espacio importante, con su rol deportivo y social que va más allá de un resultado deportivo. Y, en este contexto, hoy Loma Negra celebra 91 años de historia. Se trata de un cumpleaños diferente, a la espera de abrir nuevamente las puertas.

Mario Masson, presidente de la entidad, explicó el momento actual de la institución. "Dentro de la cuarentena hemos pasado por dos o tres momentos; en las primeras semanas el club estuvo absolutamente cerrado y sin movimientos. Luego se flexibilizó un poco, más que nada para el mantenimiento en el parque, edificios y cañerías porque todo esto se va deteriorando mes a mes, con actividad o sin actividad. Siempre pasa algo en lo eléctrico, en la instalación de agua o en la mampostería", reconoció.

De esta forma, hoy en el club existe ese trabajo que se hace "en días intercalados, con personal propio, y con los protocolos y recaudos necesarios debido a la problemática del Covid-19. De esta forma, fuimos haciendo algunas actividades", contó y explicó el objetivo de las tareas: "Se hace el mantenimiento para que después no encontremos cosas de tal forma que no se puedan solucionar", señaló el presidente del "celeste".

Y, también, habló de la realidad deportiva que hoy no es tal porque las puertas se mantienen cerradas. "No tenemos actividades, excepto de lo que ocurre en el sector tenis ya que la gente que tiene el buffet está haciendo la cuarentena en el lugar. Y, desde ahí, se hacen comidas comunitarias: algunas para familias que no tienen recursos y otras a precios bajos, para que las personas puedan hacer el pedido a dicho sector".

Entonces, a esta altura del año, las actividades deportivas siguen a la espera de respuestas para poder volver tal como ocurre desde mediados de marzo ya que el domingo 15 se anunció el cese de actividades. Pasaron más de dos meses, pero el coronavirus sigue.

Masson aclaró que "esto genera una gran ansiedad en todas las personas, ya sea de la comisión directiva, de las subcomisiones o los jugadores. Las consultas son permanentes para saber cuándo arranca todo de nuevo, o cuál es la perspectiva, por lo que estamos en contacto por distintos medios de comunicación".

En ese contexto, sobre el momento de las instituciones, Mario Masson contó que "a través de la Unión de Clubes hemos presentado protocolos para distintas actividades deportivas. Ayer (por el viernes) tuvimos una reunión con Diego Robbiani -Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida- donde nos dijo que el pedido de habilitación fue rechazado. Entonces, estamos a la espera de saber los motivos y con la idea, a través de este grupo que se formó entre los distintos presidentes de los clubes, de volver a presentarlos aunque sea de a uno, dos o tres".

El parate

Los clubes llevan mucho tiempo si actividad y aún es tiempo de espera, pero al mismo tiempo son muchas las obligaciones que hay que cumplir. Mario Masson habló de la realidad económica: "Es un tema muy complejo, esto genera muchos problemas y angustia en los dirigentes porque ese es el principal problema que tenemos ya que al estar cerrados en los clubes no hay ingresos de ninguna naturaleza, salvo por el pago de la cuota de socios. Por eso, solicitamos a los mismos que ayuden si están en condiciones de hacerlo".

La realidad es compleja porque "las instituciones no tienen actividades deportivas, no pueden alquilar sus instalaciones o salones de baile", explicó el dirigente del "celeste" y dejó en claro que "hay recursos humanos que hay que pagar, pero también servicios y mantenimiento".

Igualmente Mario Masson sabe que "este es un momento inédito y todos los dirigentes estamos con la misma problemática" ya que el coronavirus atraviesa a todos por igual.

El aniversario del "Celeste"

Loma Negra llega hoy a sus 91 años: muchísima historia, deportiva y social, y un trabajo inicial que Mario Masson repasó en medio de su desarrollo. "Lo que está pasando no lo hemos vivido nunca, pero al club lo vemos siempre muy prolijo", destacó el actual presidente del "celeste".

Y habló un poco de la historia: "Hay fotos donde sólo aparece la cancha de fútbol, una cancha de bochas que funcionaba donde hoy está la sede y el monumento que aparece en la entrada, frente a la tribuna techada... todo es de la misma época".

Entonces, indicó que "uno se remonta a ese momento, 91 años atrás, y pienso que aquellos que arrancaron en el Club Loma Negra querían hacerlo porque lo soñaban y obviamente lo llevaron a cabo. Armaron un club que para la Villa es un lujo total... no es fácil encontrar en villas tan chicas un club que tenga tantos metros cuadrados de parque, tantas instalaciones".

"Y, además, dentro de los 91 años hubo muchos lindos momentos deportivos... de gloria. No sólo por el fútbol grande, también de bochas, de básquetbol y tenis", destacó Masson y también señaló que "lo veo como un club prolijo y es válido el agradecimiento para todos los inmigrantes que se juntaban de distintas nacionalidades para ir armando esto".

Además, el presidente narró: "Hay gente de mucho valor en la comisión directiva, pero también en la subcomisiones, por lo que estamos a la espera de que pase este momento. Y tenemos que estar todos unidos para ponerlo en movimiento en el menor tiempo posible y evitar, entre todos, que no se caiga ningún club de la ciudad por esta problemática mundial".

Mensaje de aniversario

Mario Masson, debido a los 91 años del Club Loma Negra, hizo una referencia general. "Es bueno agradecerles a los que nos ayudan, desde la comisión directiva y las subcomisiones, pero también a todos aquellos dirigentes que pasaron por distintos momentos en la historia. También a jugadores, al personal propio del club y a la gente que trabaja para la institución en disciplinas deportivas o desde el buffet".

"También quiero resaltar el apoyo de los comercios, a los contratistas y a los socios y simpatizantes. Queremos que se acerquen al club cuando esto pase ya que la entidad no es de la comisión directiva ni de las subcomisiones; es de toda la Villa y de Olavarría toda", destacó el presidente.

Por último, Mario Masson indicó que "el día que se arranque lo vamos a hacer con los controles necesarios y los protocolos puestos arriba de la mesa".