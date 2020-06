145007

El Club Atlético Hinojo cumple hoy su 105 aniversario

Ariel Arce es el presidente la entidad que ya superó el centenario de vida. Hoy cumplen un importante rol social en la localidad con el aporte de mercadería para un promedio de 60 familias. En sus redes sociales presentarán un video institucional para festejar los 105 años en tiempos de pandemia y asislamiento.

Desde el comienzo de la pandemia el Club Atlético Hinojo empezó a promover todo tipo de actividades para colaborar con una parte de la localidad que se encuentra más vulnerable. Todo gesto por parte de una institución que está sufriendo un impacto económico sin precedentes no hace más que poner de manifiesto el importante rol social que cumple en la ciudad.

Desde el año pasado, durante el inicio de la gestión de Ariel Arce, la entidad albiverde dispuso la creación de un merendero para los juveniles que concurrían a las divisiones inferiores de fútbol, ahora lo reemplazó por la entrega de mercadería a numerosas familias que están en una situación compleja. Para la entidad que se encuentra a 20 kilómetros de Olavarría hoy es un día de emoción al cumplir el 105 aniversario desde su inauguración el 1 de junio de 1915, pero sin festejos.

"Tenemos por delante un aniversario atípico y estamos del lado de los que más lo necesitan; de los que no tienen trabajo y se encuentran con una enorme dificultad económica, entonces desde nuestra parte ponemos nuestro granito de arena para sumar", indicó Arce en contacto con EL POPULAR Medios.

Desde el plano social, la entidad albiverde en la actualidad contiene a un promedio de 60 familias de la localidad. Todo comenzó en la primera semana del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández. "Estábamos a cargo del merendero, pero al suspenderse todas las actividades deportivas, con los miembros de comisión directiva, junto con los padres y los socios pensamos en un trabajo más solidario. Nuestra secretaría está abierta durante la semana de 13 a 15, recibimos la mercadería para luego entregarla todos los lunes y viernes desde las 15 hasta las 17".

El titular de la entidad contó que "los miembros de la localidad siempre fueron solidarios y más en este momento. Colaboran con los que más lo necesitan. Al principio la asistencia era para quince familias, pero en la actualidad tenemos sesenta".

La situación diaria es complicada en Hinojo. "Tenemos la colaboración tanto de la delegación como de la Municipalidad, pero nos hemos dado cuenta que la situación económica está más crítica para la parte trabajadora. Aquella persona que vivía al día, con la plata justa, hoy está afectada. Por eso se acerca hasta el club para recibir la ayuda".

La continuidad del aislamiento por la pandemia del coronavirus provoca más necesidades. "Hoy nadie sabe cómo continuará el día a día por eso más cuidadoso con el dinero. Todos estamos afectados, pero más todavía aquella persona que vivía de una changa, ni hablar el propietario de un negocio, es toda una cadena. El que tiene trabajo lo mantiene, pero otros lo padecen y se complica; entonces ahí el Club Hinojo colabora. Arrancamos con quince familias, pero en la actualidad tenemos el triple, por eso los lunes y los viernes hacemos las entregas para que no sufra nadie".

El presidente de Hinojo celebra la empatía de personas e instituciones. "Estamos agradecidos con la sociedad, desde la localidad que es sumamente solidaria, hasta las demás instituciones deportivas de Olavarría que conocen la problemática y también están preocupados porque los clubes están cerrados sin actividad deportiva".

Los directivos devuelven tanta generosidad utilizando la red social Facebook para mostrar todo lo recaudado. Las publicaciones son continuas en la página "Club Atlético Hinojo" con la aparición de fotografías de todo lo conseguido como puede ser leche, panificados, alimentos no perecederos y por supuesto el nombre de las personas y de los comercios que hoy dan una mano. "No me puedo quejar si algún socio no puede pagar su cuota porque su presencia en el club es a través de la donación. Tenemos un grupo de trabajo que se levanta muy temprano, va de un lado para otro para conseguir la mercadería".

Luego agregó: "La prioridad es la leche, el pan, las galletitas, las facturas que nos da una panadería. Luego recibimos donación de alimentos no perecederos y armamos las bolsas de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene cada familia. Los conocemos porque son los mismos que juegan al fútbol en inferiores y estamos con ellos".

Este lunes la CD dispondrá en su "página" de Facebook de un video institucional, el recurso elegido para celebrar los 105 años y mostrar todo lo realizado. La sede social ha tenido un notable mantenimiento. Se arreglaron puertas, se actualizó la iluminación, se pintaron varios sectores y se desinfectó el gimnasio, la secretaría y los lugares comunes. Dichas tareas fueron ejecutadas siguiendo el protocolo sanitario establecido por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia de Covid-19 utilizando barbijos, guantes, respetando las distancias y el número de personas.

"La educación del hogar es primordial y en una localidad como es Hinojo, el club también hace su aporte. Tenemos el privilegio de contar entre 500 y 600 chicos, un grupo importante de profesores y varias personas que son parte de la comisión directiva. El trabajo social es día a día como mi aprendizaje desde el primer día que llegué al Club. Aprendí de las personas que tengo a mi alrededor, de los que estuvieron y de mi familia. Todos queremos a Hinojo más en esta realidad por la pandemia por eso no hay nada mejor que el alimento llegue a las familias que lo necesitan", concluyó el presidente Ariel Arce.