06.07 | Nac. e Int. Fútbol

Facundo García es jugador del Leganés de España. El olavarriense practica en Madrid mientras aguarda novedades de cara a la próxima temporada.



Facundo García espera para volver a entrenarse en el Leganés. A Facundo García le tocó vivir una temporada atípica, como a muchos futbolistas en el mundo debido a la pandemia por el coronavirus. Pero, para él, ese ciclo ya quedó atrás y piensa en lo que se viene. Igualmente, en parte, depende de lo que ocurra con el Leganés de España, entidad dueña de su pase.

"Yo estoy en Madrid, yo me estoy entrenando por mi cuenta en un gimnasio y de la mano de un preparador físico porque por el momento no puedo ir al Leganés por los protocolos que le piden a la Federación. Por eso hasta el momento no puedo ir al club".

Con el objetivo puesto en el próximo ciclo, el olavarriense aclaró que "la temporada no se sabe cuándo va a empezar, tampoco se sabe si el Leganés se va a quedar con la categoría o si va a descender. Por ahora no sé nada, aunque en principio arranco con ellos".

"Después, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, me quedaré o me iré a otro club", señaló el futbolista en el marco de un proceso en el que debe esperar ya que para la temporada aún en curso fue cedido al AEK Larnaca, de Chipre, aunque en dicho país no se cerró el certamen y por eso el ex Olimpo regresó a España para mantener sus entrenamientos.

Vale señalar que el Leganés -Facundo García fue cedido en dos temporadas consecutivas por un tema de cupo- compró al olavarriense y el contrato se extiende hasta 2023. Ahora, el club que juega en la élite de España, no atraviesa por un buen momento y pelea por seguir en la divisional.