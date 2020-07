Local Javier Frías adelantó que ya trabajan en el protocolo

La LFO convocó a Sebastián Lombardo para elaborar un protocolo. La idea es "tener algo armado" para cuando los clubes puedan volver al trabajo.



Javier Frías, flamante presidente de la LFO, estuvo al frente a lo largo de la semana de dos encuentros importantes para empezar a darle forma al protocolo que se utilizará una vez que se permita la práctica de fútbol en la ciudad. El dirigente estuvo acompañado por sus pares, quienes escucharon al médico Sebastián Lombardo, aunque en una próxima instancia también se elevará ante los delegados de cada uno de los clubes para su aprobación.



El dirigente explicó que "yo con 'Pepe' tengo relación de mi paso por Ferro; me lo encontré en la calle y le pedí si me podía armar algún procoloco para cuando sea el momento de volver a jugar. Lo comenté en el grupo de la Liga, con lo cual desde ahí coordinamos una reunión por Zoom".

El primer encuentro, a modo de introducción en el tema, fue el pasado martes. Y el viernes se realizó el segundo, donde el médico presentó -ante los dirigentes de la Liga- un protocolo para la primera fase de entrenamientos. "Seguiremos debatiendo porque él -por Lombardo- considera que los primeros 15 días son los peores. El tema es pasar esos días y que no se registren casos en ese tiempo", teniendo en cuenta que como se sabe el regreso será en forma paulatina.

En la oportunidades, además de los dirigentes de la LFO, se sumaron Juan Pablo Pompei (árbitros) y Claudio Pinedo (fútbol femenino), además de José Vedelini (Departamento de fútbol menor) quien no pudo estar presente en el primer encuentro.

El protocolo se presentó para cuando sea el momento de volver, aunque esa situación para nada está cerca: "Yo sigo sosteniendo que hasta octubre o noviembre no vamos a poder jugar, al menos eso creo yo. Y lo veo con algo de esperanzas porque estoy viendo que lo peor de la pandemia está viniendo ahora", señaló Frías.

Y profundizó sobre el tema: "Hace cuatro meses que estamos parados, pero los casos están saltando ahora. Y la situación en Olavarría no está como para salir a entrenar", dejó en claro el presidente de la LFO. Además, sobre la vuelta, expresó que se trata de una cadena.

No todo depende de una decisión propia: "Hay que tener el permiso de Nación, pero a su vez de la Provincia y el Municipio. Pero también del Consejo Federal, ya que si eso no llega nosotros no vamos a habilitar nada", dejó en claro Frías.

De este modo, el trabajo en este tiempo es para "tener algo armado para cuando nos den el OK". También dejó en claro que "esto lo estamos debatiendo nosotros, pero después la idea es presentárselo a los delegados de los clubes. Y si está todo bien ya estaría el protocolo armado".

En ese marco, de protocolos, se deben tener en cuenta las diversas categorías ya que dentro de la LFO en este 2020 habían empezado las actividades de primera división masculina, divisiones inferiores y fútbol femenino. "En este segundo encuentro participaron Claudio Pinedo y Juan Pablo Pompei, ya que el tema de los árbitros también es fundamental. Ellos tienen su protocolo, pero con su experiencia Juan Pablo nos puede aportar su visión".

Desde la LFO también trabajan en el plano local ya que el protocolo de AFA es difícil de aplicar en las Ligas locales. "Se mira a la primera categoría, a la segunda, y tal vez un poco a la tercera. Ese protocolo es muy difícil de aplicar para el fútbol del interior, nosotros tenemos otras realidades".

Las competencias

En Olavarría los eventos de fútbol de primera división masculina, fútbol de inferiores y femenino ya estaban en marcha, pero luego de más de cuatro meses de espera, aún no es claro cómo seguirá el panorama del ciclo ya empezado: "Hablé con algunos presidentes, como Bahía Blanca y Tandil, y están más o menos en la misma situación que nosotros".

"Todos estamos esperando qué decide la AFA, pero también los gobiernos municipales, ya que en definitiva va a ser así... seguimos en la dulce espera", explicó Javier Frías y agregó que "a mí me gustaría terminar el campeonato que se inició, a nosotros no agarró la pandemia con el torneo ya empezado, aunque en otras Ligas ni siquiera habían empezado".

Y, allí, habló de diversas opciones. "Mi idea es, si podemos arrancar en octubre, juntar a los clubes y decidir ahí qué vamos a hacer con el torneo. En ese caso hay que ponerse de acuerdo para terminarlo en diciembre, siempre y cuando se juegue el año que viene el Torneo Regional Amateur".

Entonces, de las palabras de Frías, se desprende el desconcierto que existe debido a la realidad. Porque las posibilidades son muchas, pero nada concreto. Y puso otro ejemplo: "Si no se juega el Federal Amateur -el certamen nacional aún espera resolver la temporada que no se cerró- tal vez el objetivo será empezar en noviembre para cerrar el ciclo en mayo".

"Ahí sacaríamos a un campeón para el Regional Amateur 2022; creo que en definitiva se va a terminar perdiendo un año en los torneos federales. Entonces tenemos esperanzas para jugar este año, pero parece que ya está perdido", dejó en claro el presidente de la LFO.

Y, como ya se aclaró desde el inicio de la cuarentena, en Olavarría regresará la actividad una vez que se permita el ingreso del público: "Esto sigue así, está claro", agregó Javier Frías. De este modo, se entiende, el regreso a las canchas será para los últimos meses del año.

Por último, en líneas generales sobre el trabajo de la conducción que recientemente asumió luego de la Asamblea, Frías explicó que "trabajamos para la llegada del futsal, estamos buscando escenario, y la idea es arrancar el año que viene".

Pero, como se sabe, este 2020 es muy difícil porque "los clubes ya están muy complicados y la realidad nuestra, si esto sigue así, va a ir en la misma línea. Nos estamos gastando los pequeños ahorros que teníamos y no da para más, ya que tenemos alrededor de 60 mil pesos por mes de gastos fijos".

"Hasta ahora venimos cumpliendo con los compromisos, pero no sabemos hasta cuándo, ya que a los clubes que nos deben tampoco les podemos pedir nada ya que están en una situación peor que la nuestra", cerró Javier Frías quien es el actual presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría.