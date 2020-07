Manuela Moreno, candidata a vicepresidenta: "La mujer rinde examen todo el tiempo"

30.07 | + DEPORTES Elecciones en Huracán

La abogada del "Globo" será compañera de fórmula de Alejandro Nadur y ambos se presentarán en los comicios del próximo 11 de octubre ante un frente conformado por cinco de las seis agrupaciones políticas del club.

Manuela Moreno, abogada de Huracán y candidata a vicepresidenta de la fórmula que encabeza el actual presidente, Alejandro Nadur, quien irá por su cuarto mandato, resaltó el rol de la mujer en el mundo del fútbol y lamentó que por un prejuicio de género el trabajo femenino esté en "examen todo el tiempo".



Tras nueve años al frente del "Globo", se confirmó la semana pasada que Nadur buscará su cuarto mandato junto a Moreno, actual presidenta de Legales, como candidata a vicepresidenta primera, y Hernán Folchi en el cargo de vice segundo.



Esta fórmula se presentará en las elecciones del próximo 11 de octubre contra un frente de unidad que conformaron cinco de las seis agrupaciones políticas de Huracán, con David Garzón y Gustavo Mendelovich a la cabeza.



En una entrevista con Télam, Moreno, integrante de la Agrupación maxHuracán, ponderó el rol femenino en un club de fútbol y criticó el prejuicio masculino que se establece como "si todos los hombres supieran de fútbol".





Télam: ¿Cómo fueron tus inicios en la política de Huracán?

Moreno: Fue hace más de ocho años. Soy hincha pero no soy del barrio, nací en Roberts (un pueblo del partido de Lincoln). No sabía cómo acercarme, entonces me metí en la página del club y mandé mails a todas las áreas diciendo que era abogada y quería ayudar. Me contactaron de cultura y, a la vez, me metí en la política de la agrupación. En el club ya fui asambleísta tres años, integré la junta fiscalizadora y después entré en la subcomisión de legales.





T:¿Cuándo se definió la fórmula para acompañar a Alejandro Nadur en las elecciones?

M: Lo decidimos el viernes pasado pero con la agrupación lo venimos trabajando desde el año pasado ya que hace tres años estamos cerca de la gestión de Nadur. Hasta la semana pasada tuvimos charlas con las agrupaciones que armaron la unidad pero después votamos seguir de ésta manera.





T: En este contexto ¿crees que se podrán realizar las elecciones el 11 de octubre?

M: Lo veo difícil. La semana pasada, en Comisión Directiva se votó fijar la fecha y después consultar a la Inspección General de Justicia. Mi propuesta era contraria porque si uno fija una fecha se empiezan a movilizar cuestiones. Por ejemplo, el corte del padrón, qué se hace con los socios que no pudieron pagar la cuota estos meses... Me parece engorroso que después se tenga que ir corriendo la fecha. Sobre todo porque hay una resolución vigente de la IGJ que impide procesos electorales.





T: ¿Cómo se forjó el acuerdo con Nadur?

M:Se fue dando. La unidad se formó con todas las agrupaciones menos maxHuracán. Nosotros estamos en la Comisión Directiva por el acuerdo que hicimos para las elecciones de 2017 pero en los últimos tres años notamos que en el día a día hubo un vacío dirigencial. Quedamos en el medio entre Nadur y el Círculo Arriba Huracán (la agrupación que rompió con Nadur luego de nueve años). Siempre estuvimos en el mismo lugar, el tema es que algunas personas se alejaron, otras se acercan pero nunca dejamos de trabajar en el club. Nos quedamos en nuestras áreas y con la gente que nos tocó, sin importar quien.





T: ¿Qué rol te gustaría ocupar en la futura gestión?

M: Me gustaría un rol más alejado del trabajo diario y no tanto en el campo. Algo más dirigencial y con presencia en AFA. También queremos una mesa chica activa y que se tomen decisiones en conjunto. Huracán es minuto a minuto y se necesita que el dirigente esté. Para que no se tomen decisiones individuales, el dirigente tiene que estar, si te corres, no podés reclamar.





T: ¿Considerás que en la AFA falta para cumplir con el cupo femenino?

M: Es que no hay nadie. En primera hay una sola mujer y es vocal suplente. Las puertas se van abriendo de a poco para las mujeres. En los últimos dos años me crucé una vez con una mujer y en el último sorteo de la Copa Sudamericana de cien equipos solo éramos dos. Hasta vino la gente de Conmebol a felicitarnos.





T: ¿Cómo te sentís en este mundo del fútbol?

M: Yo tengo una personalidad que voy para adelante y no me molesta. Lo que siento es que estoy todo el tiempo rindiendo examen, como si todos los hombres supieran de fútbol. Siento eso, que estamos menos diez, que cuesta un montón y estás todo el tiempo siendo evaluada. Somos pocas mujeres en el fútbol.





Moreno sobre Nadur: "Es difícil seguirle el ritmo"

M: No sé qué puede pasar en la Asamblea extraordinaria del 4 de agosto en la que se tratará la apelación. Tengo mi opinión pero no me corresponde hablar del Tribunal de Honor. Yo quiero que se resuelva de la mejor forma para el club.



Es la impronta de la agrupación, donde el rol de la mujer está naturalizado. Gabriela López, la presidenta, está a cargo del fútbol amateur, algo inédito; está la secretaría de Género; en legales hay dos abogadas más. Siempre llevamos mujeres en la lista, no es que ahora lo ponemos como bandera. Vi comentarios del tipo 'que jugada hizo Nadur, la puso ahí'. Como si fuese un objeto que me van rotando para ver donde caigo mejor. Yo sé que estoy donde estoy por mi capacidad y mi dedicación al club. Y también que por ser mujer, habrá críticas pero es algo a lo que nos exponemos siempre.Nosotros, en particular, tuvimos una experiencia diferente. Él nos abrió las puertas del club y nos dejó trabajar. Yo tengo una buena relación, no es de amistad, pero hablamos casi todos los días y el 95% de las charlas son de trabajo. Hay una buena dinámica. Es muy obsesivo, lo llamas el día que sea y a cualquier hora y está pensando en Huracán. Es difícil seguirle el ritmo.Sí, lo veo con ganas y está entusiasmado. Me parece que lo que le faltó en el último tiempo fue tener gente trabajando a su alrededor. Si todos los miembros de comisión directiva trabajan activamente y con responsabilidad, se hace más fácil. Él manifestó que se siente cómodo trabajando así y nosotros somos tan enfermos como él. Yo también soy una obsesiva.



Fuente: Télam