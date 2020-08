03.08 | Local Juan José Longhni cerró una etapa

Juan José Longhini publicó en sus redes un mensaje: decidió dejar de jugar al fútbol.

Fiel a su estilo, con palabras sentidas, el delantero Juan José Longhini anunció este lunes el fin de una etapa. El "9" decidió "colgar los botines". Y, enseguida, llegaron los mensajes para un jugador que lógicamente quedará en la historia del fútbol local.

Se inició y terminó en Racing -también probó en otros deportes, como básquetbol y tenis-. También jugó en Ferro Carril Sud, Estudiantes, El Fortín y Embajadores. Además, lo hizo en Ligas de la zona, en Goya, y hasta tuvo experiencia en el exterior (Chile y Bolivia).

Pero, luego de tantos años, Juan José Longhini marcó el cierre. Quedará en el recuerdo que su último encuentro fue el 8 de marzo, día en el cual Racing le ganó a El Fortín y así logró la clasificación en el Torneo Regional Amateur de Fútbol.

El texto de Longhini:

"Hoy decido decirle adiós a lo que tanto amé durante tantos años, a lo que tantas alegrías me dio. Que fueron más que las tristezas, seguramente a muchos he defraudado y a muchos he alegrado cada domingo, pero es tiempo de decir adiós.

"Agradecer sería largo, muy largo, porque la lista es larga, así que sólo lo voy a resumir en un gracias a todas las personas que confiaron en mí durante tanto tiempo. Pedir perdón a mis hijos y señora por quitarles horas de sus vidas para que me acompañen y me banquen en mis decisiones ya sean acertadas o no.

"Agradecer a cada dirigente por su confianza depositada en mí... simplemente gracias. Vieja, hermanas, sobrinos, tíos, primos... todos tiene su granito de arena en esta carrera. Viejo, que seguramente desde arriba te estarás preguntando el porqué de esta decisión. Algún día te la contaré.

"Y a vos querida amiga que muchos domingos me hiciste renegar y otros tanto me hiciste alegrar; gracias... y hasta siempre", cerró el comunicado que rápidamente tuvo su réplica en el ambiente local.