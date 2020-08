Local Juan José Longhini

Lo pensó y tomó la decisión cuando paseaba con uno de sus hijos. Así, cerró una etapa y explicó que "con cada camiseta lo hice de la mejor manera posible".

El "Loco" o "Viejo", para los más jóvenes, ya no se escuchará en los entrenamientos o partidos, al menos dentro de una cancha de fútbol. Su imagen y sus acciones ya no serán en el marco de un grupo de futbolistas: Juan José Longhini, a través de una publicación en redes sociales, anunció el pasado lunes su retiro del fútbol.

Podría haber sido jugador de tenis, o de básquetbol, pero siguió en fútbol. Y no le fue nada mal: representó a cinco entidades de la ciudad (ascendió con dos), compitió en ligas vecinas e incluso tuvo experiencias internacionales, como en Chile y Bolivia.

Con 36 años Longhini dijo basta cuando pasaron casi cinco meses de su último partido. Y tiene sus motivos: "No es algo que se mastica de un día para el otro, lleva todo un proceso psicológico ya lo que tenés que pensar bien. Pero el domingo, mientras paseaba con mi hijo, me dí cuenta de muchas cosas que uno deja de lado por hacer lo que ama".

Y puso un ejemplo: "Uno de mis hijos tiene 6 años y no recuerdo que haya ido a la playa; entonces son cosas que a uno lo pinchan un poco como para decir 'hasta acá llegué'. Fueron casi 16 años ininterrumpidos", reconoció.

En su reflexión, el ex delantero agregó: "Cuando te querés acordar se te pasa la vida, los años, y sentí que era un buen momento para dejar. Di todo lo que podía dar; es hora de meter en auto en los boxes para dejarlo descansar un buen tiempo", añadió.

La decisión, lógicamente, se profundizó debido a la pandemia que mantiene a los deportistas sin actividades desde el inicio de marzo. "Tiene que ver; yo no sufrí tanto el encierro porque pude salir a laburar todos los días. Pero sí me hizo pensar en un montón de cosas... pasado, presente y futuro".

Entonces, Juan José Longhini dio otro ejemplo de su decisión: "El futuro más cercano que veo es poder comer un asado tranquilo los domingo, sin remordimientos, o de poder festejar un cumpleaños un sábado en familia sin tener que irme a una hora determinada por el partido del día siguiente".

El hoy ex jugador reflexionó que "siempre traté de demostrar lo que estaba bien, aunque muchas veces también demostré lo que estaba mal, tanto adentro como afuera de la cancha; pero creo que fueron menos de esas y más de las otras. Eso me llevó a ser la persona que soy hoy y a tener los mensajes y las llamadas que tuve hoy (por ayer), con lo que quedé sorprendido ya que no pensé que tantas personas me apreciaban; no sé si como persona pero sí valoraron lo que hice en una cancha de fútbol".

Lógicamente esos mensajes son importantes en este momento: "Estoy muy agradecido" y destacó que "la gran mayoría de los futbolistas quisieran terminar la carrera como lo hice yo: dejando todo hasta donde se pudo; hasta donde dio mi físico y también las ganas".

"Con cada camiseta lo hice de la mejor manera posible", indicó Longhini quien tuvo su recorrido por distintos equipos. Incluso en la ciudad pasó por Racing, Ferro, Estudiantes, El Fortín y Embajadores. Y su último partido fue el 8 de marzo, con la camiseta del Chaira, la misma que se puso por primera vez aunque con algunos años menos.

"Se dio circunstancialmente, aunque siempre fue mi sueño. Yo me crié en Racing, aunque no me puedo quejar de ninguno de los cinco clubes que jugué en Olavarría. Nunca me fallaron y yo siempre dí lo mejor que pude", valoró quien se tomó su tiempo para decidir aunque aclaró que "lo procesé solo; ni mi señora sabía. Esa es una decisión muy personal, más allá de que el apoyo de la familia es fundamental".

Y, ahora se viene otra etapa. Por eso, Juan José Longhini ya se imagina cómo será: "No sé qué me va a pasar el día que vuelva a la cancha; ahora es todo bonito porque no hay nada. Tal vez, cuando lo vea de afuera, me voy a querer comer los codos por la decisión que tomé... el tiempo lo dirá".

También dejó en claro que "me hubiera encantado retirarme jugando, pero sé lo que me hubiera costado volver a los entrenamientos". Entonces, hoy la pandemia profundizó una decisión que comenzó a masticar en diciembre de 2017 luego de la final jugada en Viedma.

La vida de Juan José Longhini siempre estuvo relacionada a los deportes, con lo cual seguramente alguna actividad tendrá en mente. Al menos en forma recreativa, y opciones no faltan: "Ya me ofrecieron jugar en la Maxiliga. Algo voy a hacer, calculo que fútbol no", dejó en claro quien anunció su retiro en el inicio de la semana y así cerró su etapa como futbolista.