Ferro Carril Sud celebra hoy sus 106 años de vida

Roberto Vidal, presidente "carbonero", explicó la actualidad del club. Habló de las actividades permitidas, del momento por el coronavirus y su tiempo al frente de la entidad de la avenida Pringles.

El día del aniversario no es uno más dentro de las entidades deportivas; se trata de un momento para celebrar y reunir a socios, simpatizantes, deportistas y dirigentes. Pero, al menos por ahora debido a la pandemia, no se puede realizar ninguna acción especial para destacar una fecha tan particular en la historia de cada entidad. En este caso le toca a Ferro Carril Sud, que hoy cumple 106 años de vida en la ciudad.

La entidad del barrio San Vicente, como todas las del Partido, vive un momento complejo debido a la pandemia. El club trabaja para volver en algunas actividades, como natación y tenis, mientras que otras como fútbol y básquetbol aún deben esperar.

Sin embargo, como se sabe, los clubes siguen con sus puertas cerradas ya que solamente se pueden practicar las actividades deportivas que en la ciudad se habilitaron desde el pasado lunes, cuando Olavarría ingresó en la fase 5. En el marco de dicha actualidad, el presidente Roberto Vidal contó cómo es el momento del "carbonero" y adelantó algunos detalles del grupo de trabajo que comanda.

"La pandemia fue igual para todos, pero por suerte nosotros vamos a poder abrir en algunas actividades. En tenis se viene trabajando en las canchas, ya que se hizo cargo de la sección un grupo de simpatizantes del club, con lo cual se armó una subcomisión. Está todo prácticamente listo, con lo cual seguramente van a empezar en septiembre o tal vez antes", anunció Vidal.

Un día antes del aniversario habló con Canal Local







El aniversario

"Cumplimos 106 años y a mí me tocó ser el presidente del club en los dos últimos años; yo ya me puedo dar por satisfecho porque soy un tipo hecho. Hace mucho tiempo que estoy en el club, soy uno de los puntales en fútbol", sintetizó Roberto Vidal.

Sin embargo, la celebración del aniversario será "con recuerdos nada más porque lamentablemente no se puede hacer nada, pero la situación es así y lo debemos respetar". Por último, Roberto Vidal indicó que "teníamos varias cosas en carpeta, pero quedó todo trunco. Igualmente los proyectos están, aunque tal vez no los voy a ejecutar yo porque quizás no esté más; pero el que venga va a tener esa posibilidad", cerró el actual presidente de Ferro Carril Sud.