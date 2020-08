"Cuando vi el video me temblaban las piernas"

18.08 | Local Gustavo Jalil se forma en la escuela de arqueros que lanzó AFA

Como parte del trabajo, Gustavo Jalil presentó un video que se colgó en las redes oficiales de AFA. El entrenador de arqueros de Racing se sumó a la iniciativa donde se busca una línea común para todos los niveles.



Hoy -por la pandemia- la actividad futbolística no se puede realizar en el país ya que solamente se llevan adelante los entrenamientos para los equipos de primera división (Liga Profesional). Sin embargo, a lo largo de la etapa de aislamiento se realizaron muchas tareas de capacitación para seguir metidos de lleno en el deporte. En el marco de ello, Gustavo Jalil tuvo participación activa y arrancó con las clases en la escuela para entrenadores de arqueros.

Se trata de una novedad, ya que dicho curso se formó este año. Y es un avance para los arqueros, y quienes los entrenan, ya que se baja línea directa desde la AFA con el trabajo que lleva adelante el Departamento conformado por Martín Tocalli (coordinador general y entrenador de la Selección Mayor), Damián Albil (selección masculina Sub 18, Sub 20 y Sub 23), Darío Herrera (selección masculina Sub 13, Sub 15, Sub 16 y Sub 17), Mauro Dobler (selección femenina Sub 20 y Mayor) y Vanesa Sarroca (selección femenina Sub 15 y Sub 17).

En primera instancia Gustavo Jalil contó que "hace tres meses arrancó la escuela para entrenadores de arqueros, lo que depende directamente de AFA, ya que anteriormente estaba dentro de la Asociación de Técnicos". Y allí está el olavarriense, que cumple su tarea en la ciudad con los jugadores de Racing A. Club (primera e inferiores).

"La capacitación empezó hace tres meses, pero con motivo de la pandemia no se puede hacer en forma presencial. Entonces, hasta diciembre, en el inicio de esta carrera lo que se hace es subir videos de los trabajos que realizan distintos entrenadores de arqueros del país", relató Jalil.

Además, el representante local indicó que "es un proyecto inclusivo, ya que cualquier entrenador del país tiene la posibilidad de hacer la carrera y de subir videos para que vean su trabajo. En el primero estuvieron por ejemplo los de River, Lanús, Independiente y Racing de Avellaneda, entre otros, mientras que en el segundo subieron el mío, lo que se hace directamente al sitio oficial de la AFA en Youtube".

Allí, Jalil presentó su trabajo realizado en Racing "y al lado mío estaba subido el video del entrenador de arqueros de Boca, también de Unión de Santa Fe. Entonces, así como suben de representantes de AFA, también lo hacen de muchos del interior del país".

Entonces, el olavarriense es parte de dicho trabajo que arrancó en este 2020 ya que en junio se lanzó la carrera, justo en un momento complicado por la pandemia. "Es el inicio; a partir de enero o febrero, si la pandemia lo permite, será en curso presencial en el predio de AFA o bien con tareas a través de Zoom. Por lo pronto, el día 5 de cada mes se cuelgan los videos".

"A mí me pidieron videos de actividades específicas; ellos mismos los editan y los dejan listos para subirlos a la página", explicó Jalil en relación a lo presentado. Y se trata de una experiencia importante ya que "hace ya 6 años que entreno a los arqueros, por lo que año tras año busco meterme en capacitaciones de otro nivel. Tuve la chance de ir a Chile a un Congreso internacional o bien a otros que se hicieron en Buenos Aires en la misma línea".

El objetivo global, de la creación de la carrera, es "empezar a tener el modelo del arquero argentino. Entonces, la idea es que los entrenadores que hoy se desempeñan en AFA nos bajen una línea de cómo son los trabajos y qué es lo que prefieren para moldear a los arqueros".

Uno de los vínculos se dio con Damián Albil, quien fue compañero de Roberto Tucker. "Desde allí empezamos a hablar, surgió la chance de pasarle los videos y los levantaron". Y, hoy, el trabajo de Gustavo Jalil está colgado en el sitio de AFA.

"Para mí es bárbaro, pero impensado. Jamás me lo imaginé", señaló el entrenador de arqueros de Racing. En el mismo sentido agregó que "realmente los mandé con mucha vergüenza, también con dudas por los trabajos que pueden enviar entrenadores que tienen otras posibilidades. Pero les gustó y cuando vi el video me temblaban las piernas; no me salían ni las palabras para decirle gracias a Damián Albil cuando hablé con él", detalló Jalil.

Obviamente es un trabajo constante, que se hace con mucha pasión: "Yo laburo en una fábrica. Llego a mi casa a las 18; ahí agarro el bolso y los materiales que tengo en casa para cruzarme al Parque a entrenar con los chicos hasta las 21. Eso lo hago porque me gusta y qué más le puedo pedir a esto si, además, tengo un reconocimiento así", contó.

Además, Gustavo Jalil siempre tuvo en claro las formas. "Yo no quería sólo entrenar con los arqueros lo que me había tocado hacer cuando jugaba. Sabía que tenía que capacitarme y, entonces, aproveché esta cuarentena todo lo que pude ya que me enganché en todas las charlas que pude".

"Lo positivo que saco en este tiempo es que todos los días tuve una charla diferente con profesores y entrenadores de arqueros de todo tipo y nivel. Era impensado escuchar al entrenador de Barcelona, pero en este tiempo se dio y aunque sea lo pude escuchar decir un par de cosas", destacó.

Las capacitaciones hoy son importantes porque todo avanza, y el fútbol no escapa a esa regla: "Todo cambió muchísimo; el puesto mutó y las nuevas reglas cambian también al arquero. No es lo mismo hoy en relación a lo que era cuando yo jugaba en Primera División. Entonces, uno no se puede quedar con lo que hacía y por eso debe escuchar a los que más saben para ayudar a los pibes con los que estamos trabajando", cerró Gustavo Jalil.