El León Serrano, a un año de su centenario

Pasó un nuevo aniversario del Club San Martín de Sierras Bayas. Hoy la entidad es presidida por Federico Zamora, quien se refirió al complicado presente que deben afrontar: "El club está como dormido", afirmó.

La Comisión Directiva del Club San Martín de Sierras Bayas se expresó ayer claramente a través de redes sociales: 18 de agosto de 1921, 18 de agosto de 2020. Pasaron 99 años de amor y pasión!, 99 años de comunión entre el club y su pueblo y viceversa!, 99 años de momentos y lugares compartidos entre generaciones de sierrabayenses disfrutando de su club, porque somos uno. Quien dice Sierras Bayas, dice San Martín. Esto somos, y orgullosos de lo que hemos logrado! ¡¡¡ Feliz cumpleaños San Martín de Sierras Bayas!!!

Dentro de este marco tan especial, el presidente del Aurinegro, Federico Zamora, dejó algunos conceptos como para graficar la situación de San Martín, que no dista en nada con la realidad de las demás instituciones sociales y deportivas de la ciudad:

- "Primero quiero agradecer el hecho de que los medios de comunicación se interesen por el aniversario de nuestro querido club. Para las instituciones, y más en estos momentos, es muy importante difundir cómo estamos parados".

- "La situación que estamos viviendo las instituciones de Olavarría no dista mucho de la realidad del país. Muy al límite, muy complicados en lo económico, muchas veces sin poder cumplir. Pero por suerte obteniendo respuestas del otro lado, con la gente acompañando, desde los socios, pagando una cuota por un servicio que no se brinda porque la realidad es que el club sigue cerrado, más allá de esta mini apertura que hubo".

- "Estamos con mucha expectativa a futuro, viendo muy positiva esta apertura pequeña como una prueba en el partido de Olavarría para ver lo que está pasando y va a pasar con los clubes. San Martín, de todos los deportes que están habilitadas, cuenta con tres, que son paleta, tenis y bochas, que ya arrancaron todos, además de un sector que el club le alquila a un gimnasio privado, que la semana pasada ya empezó a trabajar desde este reinicio de actividades".

- "La mente está pensando a futuro, porque la verdad es que en este momento el club está como dormido, como están todas las instituciones de Olavarría y la gran mayoría del país entero. La idea es diagramar e intentar que las cosas salgan bien dentro de un presente muy complicado, pero siempre pensando a futuro e intentando que las cosas nos salgan muy bien como para que el club recupere su normal funcionamiento".

Algo de historia

La idea de formar un club de fútbol fue de un grupo de muchachos que no tenían cabida en el Foot Ball Club Sierras Bayas, fundado cinco años antes y hoy desaparecido. La primera reunión fue en un galpón donde los asientos eran bolsas de maíz y avena y fardos de pasto.

El 18 de agosto de 1921 fue la asamblea en el Club Americano y así nació el Athletic Club San Martín. Los gestores fueron Severino García, Joaquín Rodríguez y Federico Bazzana. El 19 de febrero de 1922 se aprobó todo lo actuado en la asamblea constitutiva y se eligió la primera Comisión Directiva.

El primer presidente fue Don Hjalmar Hendrikson, integrante del personal jerárquico de la Fábrica Argentina de Cemento Portland. Los colores escogidos para la entidad fueron el amarillo y el negro, como las bolsas de cemento de la época.

La particular hazaña de alcance mundial, mantener once años invicta la localía de su estadio de fútbol es la principal identidad del León Serrano. La citada epopeya transcurrió entre el 25 de julio de 1948 (1-4 vs. Sierra Chica) y el 9 de agosto de 1959 (2-3 vs. Loma Negra).