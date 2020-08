El Bata daría el sí

20.08 | LAB Liga Argentina

Mientras trabajan para confirmar la participación en el próximo torneo, algo que está cerca de concretarse, los dirigentes apuntan a un equipo local dirigido por el "Lobito" Fernández.



Aún la Liga Argentina de Básquetbol (LAB) no tiene fecha de inicio, pero en Estudiantes se trabaja arduamente en la generación de recursos que le permitan seguir en la segunda categoría. Mas allá del equipo que quieran armar, la principal preocupación pasa por la renovación de Fernández.

Hace unos días referentes del Bataraz se reunieron con autoridades del Municipio. En el encuentro se abordó el contexto económico y la imposibilidad de acompañar en la temporada 2020/2021. "La respuesta fue lógica para este momento, pero vamos a insistir", señaló un dirigente luego del encuentro.

Este inconveniente se le comunicó a Gustavo Fernández y es por eso que están charlando. Las reuniones con el DT seguirán, y más cuando haya certezas sobre la forma de juego del torneo.

Por una cuestión de presupuesto Estudiantes buscará retener a su segunda unidad, ya que se le hizo imposible Santiago Arese, por ejemplo, y no son optimistas con Patricio Rodríguez y Jeremías Sandrini. La situación de Agustín Brocal es diferente porque los derechos le pertenecen al club y el que lo quiera contratar deberá pagar.

Así las cosas, la dirigencia quiere renovarle a Mariano Marina, Johu Castillo, Ignacio Galardo y Matías Sesto. Están esperando el OK del entrenador. Si el "Lobito" Fernández dice que no, no ven con malos ojos la llegada de su asistente, Marcelo Macías, como entrenador jefe.