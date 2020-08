"Maravilla" ganó en su regreso al boxeo

Fue tras estar seis años inactivo. El argentino, con 45 años de edad, derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al el español José Miguel Fandiño.

El veterano argentino Sergio "Maravilla" Martínez, excampeón mundial de boxeo, regresó esta noche a la actividad con una victoria por nocaut técnico ante el español José Miguel Fandiño en el séptimo round de una pelea celebrada en la ciudad ibérica de Torrelavega.



Seis años después de la última vez que había subido a un ring, el argentino mostró una lógica lentitud que sin embargo no le impidió vencer a un limitado rival -nueve años menor-, apoyado en su mayor experiencia y jerarquía.



"Maravilla" Martínez, de 45 años, asumió el protagonismo del combate pactado a 10 asaltos con límite en los 73,500 kilos y siempre fue dominador posicional en el cuadrilátero.



Con rodilleras en ambas articulaciones, el púgil oriundo de Quilmes (73,200kg.) tuvo poco desplazamiento sobre el tapiz y fue más rápido con los brazos que con las piernas.



Fandiño, excedido 1,8 kilos del peso límite de la pelea, apostó a una estrategia defensiva para encontrar el resquicio de conectar su mano pesada en algún descuido del excampeón mundial mediano y superwelter.

Los primeros cinco round del combate en el estadio El Malecón, donde se permitió la asistencia de 1.000 personas con distanciamiento, fueron de tono similar: ritmo lento y pocos golpes claros.



"Maravilla" Martínez daba la sensación de ganarlos todos por mínima diferencia en las tarjetas, básicamente por la iniciativa de buscar la pelea. Su rincón le pedía que no se prendiera en la distancia corta para evitar el riesgo que el español conectara un golpe de nocaut.



Cumplida la mitad de la pelea, el argentino evidenciaba un cansancio que hacía suponer una segunda mitad de poca acción, pero contrariamente la definición comenzó a gestarse a partir del sexto round.



En ese segmento, el argentino arrinconó dos veces al español y lo sometió con una combinación de impactos al cuerpo y la cabeza. En el primer arrebato, Fandiño acusó un golpe bajo y apoyó una rodilla sobre el ring. En el segundo, la campana le hizo un guiño para la recuperación.



Después de su mejor asalto en la noche española, "Maravilla" salió decidido con una certeza: pegar sobre el cuerpo de un rival sentido y así fue llegó el KOT en el séptimo round.



"Demasiado hice, la puta madre. Creo que estuve bastante bien. Este es el comienzo de algo muy bonito, hasta el título mundial no voy a parar, lo voy a intentar", declaró el argentino en su discurso después de la victoria.



"Fandiño es un muchacho fuerte y yo estaba preparado para hacer diez asaltos pero por suerte los golpes al cuerpo hicieron mella en él y se cayó", explicó sobre el desarrollo de la pelea.



"Necesitaba ring, contacto con la lona, con el árbitro, encontrar el timming. Es lógico que en la primera pelea después de tanto tiempo me costara el tiempo y la distancia", analizó.



Sobre su futuro, "Maravilla" Martínez proyectó "hacer tres o cuatro combates más" antes de su sueño de ir por el título del mundo de los mediados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que hoy está en poder del japonés Ryota Murata (34 años).



"Volver a ser campeón del mundo es el objetivo que ahora tengo en mi vida. Tengo la experiencia que juega a mi favor", ratificó.



La última pelea oficial del excampeón mundial fue el 6 de junio de 2014 con una dura derrota ante el puertorriqueño Miguel Angel Cotto, quien lo venció por nocaut técnico en 10 rounds en el célebre Madison Square Garden de Nueva York.



Esa caída cerró una campaña de 51 triunfos (28 por la vía rápida), dos empates y tres derrotas, y con rutilantes nombres entre sus vencidos, como Antonio Margarito, Kermit Cintron, Kelly Pavlik, Paul Williams, Julio César Chávez junior y el propio Cotto.



El mismo año de su retiro, el español Fandiño, apodado "El Traumatólogo", iniciaba su carrera profesional que consta de 15 victorias (8 KO) y 6 derrotas y un título iberoamericano superwélter de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), una entidad de segundo orden. (Télam)