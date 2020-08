"Las dos primeras semanas serían de adaptación"

22.08 | Federal Jorge "Rombo" Masson

El 7 de septiembre es la fecha para empezar a entrenar. El PF "chaira" explicó la actualidad del plantel y las expectativas. Igualmente existen muchas dudas y Masson se preguntó "para cuándo entrenamos a los jugadores".

La vuelta se acerca, los entrenamientos se perfilan para el próximo mes, pero por el momento se mantiene la incertidumbre y hay una serie de preguntas en relación a cómo será el trabajo futbolístico en distintas competencias del ascenso en la Argentina.

Como se dio a conocer semanas atrás, desde el 7 de septiembre se podrán retomar los entrenamientos. Sin embargo, nada se sabe en relación a la competencia. Y, eso, afecta directamente sobre la planificación del trabajo y de la confirmación del plantel.

En ese contexto está Racing, hoy el único representante local más allá de la Liga local. El "chaira" forma parte del Torneo Regional Amateur y es uno de los tantos equipos en la Argentina con el boleto en la mano para seguir en la búsqueda del sueño de llegar al Torneo Federal "A".

Ya pasaron más de cinco meses sin partidos (el último para Racing fue el 8 de marzo ya que no llegó a debutar en la segunda fase) y entonces es momento de pensar en la vuelta, pero aún no hay certezas sobre ello.

Jorge "Rombo" Masson es el preparador físico del equipo y ayudante directo del entrenador Francisco Russo. En conjunto, también con la dirigencia, tuvieron contacto en estos días para avanzar... pero todo llega a un punto donde no hay respuesta; y hasta el momento ni el Consejo Federal las tiene ya que la situación va más allá de la organización de un campeonato futbolístico.

"Es algo atípico porque si arrancamos preguntamos para cuándo y para qué, ya que no hay algo concreto en relación al campeonato y la fecha de realización. En un principio empezaríamos a entrenar el 7, pero para cuándo entrenamos a los jugadores", evaluó Masson.

En este tiempo el PF de Racing evaluó todas las alternativas, pero para su planificación aún restan algunos detalles importantes que no tienen respuestas: "Nos reunimos con Mario (Giacomaso) con una idea, pero no hay fechas para empezar a jugar". Incluso, hasta el momento, sólo se entrenan los jugadores de la Liga Profesional y dicho evento tampoco tiene nada concreto en relación a la vuelta.

Además, Masson evaluó el contexto: "La situación nos agarra con muchos casos, en el pico de la pandemia. Eso genera dudas porque no se sabe qué va a pasar", teniendo en cuenta la situación global que se vive en la ciudad, pero también en el país.

En el plano de Racing, en relación a los entrenamientos, Masson explicó que "después de la reunión que tuvimos yo me empecé a comunicar nuevamente con los jugadores locales y les di un trabajo para que no vuelvan a los entrenamientos luego de dos meses sin hacer nada, con lo cual la idea es que puedan hacer algo para empezar de la mejor manera dentro del contexto".

Entonces, hay distintos pasos: "En la primera semana se evaluará la parte de resistencia y de fuerza. Y de ahí empezaremos a trabajar con las distintas capacidades para nivelar al grupo. De esa manera, las dos primeras semanas serían de adaptación, con la idea de ya tener una fecha para en ese momento ver para dónde salimos".

"En principio no son más de 6 u 8 jugadores por turno, y además debemos elegir un lugar de entrenamiento porque nosotros en Racing tenemos las canchitas y la cancha auxiliar, ya que no se si se podrá usar el Parque", agregó el PF.

Contar con los foráneos

De esta forma, si todo está en condiciones, los jugadores locales se reunirían el 7 de septiembre con el cuerpo técnico para empezar con las evaluaciones y arrancar con el período de adaptación. Además, como se sabe, se desea contar con el arquero Hernán Alvarez, el volante Braian Toro y el delantero Cristian Curuchet en relación a los foráneos que formaron parte del plantel en los primeros meses del año.

En esta primera instancia también se sabe que "los trabajos son individuales, con tareas físicas, y veremos si de a poco se podrán ir sumando algunos ejercicios más con pelota. Igualmente no se sabe cómo se irá avanzando", dejó en claro Jorge Masson.

En esta situación de pandemia son muchas las situaciones a tener en cuenta, para analizar, en caso de contar con algún positivo: "La idea es no trabajar en el mismo turno con los jugadores que se desempeñan en la misma posición. Es algo para organizar".

Hoy, entonces, la vuelta parece más cerca y el contacto se mantiene. En sus charlas con los jugadores, Jorge Masson entendió que "están con muchas expectativas y con muchas ganas de volver y de compartir un entrenamiento, además de volver a la competencia".

"Nos pasa a todos más o menos igual: en algunos días el ánimo no es el mejor y a los jugadores también les pasa eso por la cabeza... son muchas las preguntas que existen y por eso la situación se hace difícil", evaluó uno de los integrantes del cuerpo técnico "chaira" que espera la vuelta al campo de juego.

Más de cinco meses sin la pelota

Los días pasan y prácticamente son 6 los meses sin actividades deportivas en el país. Hubo distintas etapas, pero la cuarentena se hizo mucho más larga de lo pensando y entonces el tiempo de puesta a punto de un deportista también es mayor para regresar a su trabajo en el campo.

"Lo primero que tengo que hacer es ver cómo los encuentro el 7. En primera instancia hay que trabajar la parte física, algo así como 20 días, pero después me falta la parte de fútbol. Ahí es donde los jugadores se ponen bien. Entonces, son cerca de dos meses para que todos estén en condiciones y no se lesionen", explicó Masson en relación a los tiempos que se manejan y que lleva la historia a otra conclusión: no habrá fútbol hasta mediados de noviembre, como mínimo.

Y, todo, en medio de una situación atípica para un deportista porque nunca tuvo más de cinco meses de parate: "No sabemos cómo puede responder el jugador, o cómo lo vamos a encontrar ya que es algo que no pasó nunca".

En ese marco, Jorge Masson puso un ejemplo: "Los equipos que juegan Copa Libertadores estaban desesperados para volver porque lo hicieron mucho más tarde en relación a otros países. Además, se pueden hacer muchas tareas, pero para poner a tono a un jugador se necesitan trabajos de fútbol y seguramente algún partido amistoso, lo que no está permitido por el protocolo".