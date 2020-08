El Club Independiente tiene sueños por cumplir

22.08 Necesita la colaboración de la comunidad

El techo y el cielorraso del buffet es la urgencia. Después quieren terminar los vestuarios y pintar el Club.

El Club Independiente de Colonia San Miguel utilizó hace unos días la red social Facebook para dar a conocer la dificultad que atraviesa la entidad deportiva desde la parte de infraestructura, en el sector del buffet, el cual quieren dar en concesión. "Entre todos podemos" indica el cierre de la publicación, donde solicitan la colaboración de la "comunidad o de gente que haya pasado por la entidad y lo quiera como nosotros".

"Tenemos que arreglar el techo del club y poner Durlock. Si alguien puede ayudar nos avisa", es el pedido que realizaron personas allegadas al "Rojo". Desde hace unos años el sierrabayense Alfredo González es uno de los que más se preocupó por las mejoras, además de ser responsable de la participación del equipo de fútbol amateur en el certamen Colonias y Cerros.

El activo directivo indicó que ya pusieron manos a la obra para la construcción de los vestuarios en la cancha, además de haber sustituido paneles de alambrados en un campo de juego que se encuentra en óptimas condiciones.

González, junto con Jonatan Becker, cambiaron en la tarde - noche de ayer chapas en el techo que habían sido donadas; al tiempo que se encontraban satisfechos por haber conseguido placas de Durlock para reemplazar el machimbre de pino que ya estaba totalmente deteriorado. "Tenemos todo, ahora resta conseguir la mano de obra" dijo en contacto con EL POPULAR Medios.

"Somos cuatro los que siempre estamos colaborando, Carlos Masson, Leonardo Tarántola, Becker y yo. La idea que tenemos es que Independiente cumpla la función de club. Pretendemos arreglar la parte edilicia en su totalidad para poder abrirlo. Luego pretendemos seguir con la finalización de los vestuarios", sostuvo.

Ahora quieren colocar membrana en el techo y cambiar el machimbre roto por Durlock en el cielorraso. "Ponemos nuestra mano de obra pero no es suficiente, entonces convocamos a que se acerque la comunidad y ex jugadores para poder sacar al Club adelante. Otros de los proyectos sería poder colocar el piso que no tiene el buffet y por supuesto pintar todas las paredes. Queremos que los chicos puedan encontrar un lugar para pasarla bien, jugar al `fulbito´ o al tenis de mesa. Todo es costoso y no tenemos recursos", dijo en tono de resignación.

"Se han hecho muchas cosas pero todavía falta. Sabemos que es costoso terminar los vestuarios, pero no imposible, es un sueño que se puede cumplir", relató Alfredo González quien tiene como propósito reunir un grupo de colaboradores para formar una comisión.

Para tomar contacto con los colaboradores con la finalidad de realizar alguna donación se podrán comunicar a los celulares 02284 682852 y 02284 614773.