Joan Gaspart : "Messi no se puede marchar"

"Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero, a que se vaya ahora por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador".

El astro Lionel Messi comunicó ayer su intención de no jugar más en Barcelona de España y el expresidente del club Joan Gaspart dijo que "no se puede marchar" porque tiene un contrato firmado.



"No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero, a que se vaya ahora por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador", enfatizó Gaspart en diálogo con 'Radio Marca'.

"Yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona. Que se pague la cláusula. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Y aquí es lo mismo", indicó Gaspart, quien estuvo al frente de la institución entre 2000 y 2003.



Gaspart fijó aún más su postura y puntualizó: "Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya, pero si yo soy el presidente del Barça, no negocio ni un euro".



Y agregó: "Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8 (ante Bayern Munich). Y que no se olvide Messi de que el socio quiere más al Barça que al jugador. Y si Messi se va el año que viene, pues vale, mala suerte, se va con 34 (años)". (Télam)