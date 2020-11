31.10 | Federal Braian Toro

El futbolista se entrenó en Las Grutas hasta que recibió la habilitación para volver a Olavarría. Destacó que el objetivo ahora es ponerse bien físicamente y planteó la ilusión de pelear por el ascenso.

Racing A. Club será uno de los 67 clubes presentes en la definición del Torneo Regional Amateur. Los entrenamientos se reanudaron hace ya dos semanas, y hace días llegaron a la ciudad los refuerzos foráneos confirmados. Uno de ellos es Braian Toro, volante central que ya fue parte de la competencia con la camiseta del "chaira" en la primera parte del certamen nacional.

Después todo se canceló por el coronavirus, pero el Consejo Federal aceptó la definición de la competencia y entonces Racing comenzó con el armado del plantel: algunos se fueron, otros llegaron, mientras que el volante central dio otra vez el "sí" porque es especial su relación con Racing.

Toro prácticamente no dejó de entrenar. Se fue de Olavarría ante la situación sanitaria planteada a mediados de marzo, pero se mantuvo activo en la patagonia. El "5" vive en Las Grutas, con lo cual contó en los meses pasados con mucho espacio y alternativas para realizar diversos ejercicios físicos.

Pero eso ya quedó atrás, y ahora se entrena en el estadio "José Buglione Martinese". Y lo hace en el segundo turno del día, ya que por protocolo el "chaira" dividió a los futbolistas: unos a las 13 y otros a las 19, a la espera de novedades para avanzar a una nueva fase de entrenamientos, ya grupales, teniendo en cuenta que la competencia se reanudará dentro de un mes (se confirmará en los próximos días, ya que recién ayer se conoció el número total de participantes que irán por los cuatro ascensos).

En primera instancia, el volante se refirió a la vuelta a las prácticas. "Más que nada está bueno para la cabeza, es una tranquilidad. Es una oportunidad que uno estaba esperando, aunque la situación no lo permitía. Estoy contento de estar en Racing nuevamente para pelear por un objetivo; yo me sumé para eso a principios de año y acá estamos, para pelearla".

Entonces, ahora destacó que "estoy contento porque pudimos volver a entrenar al club, lo hacemos con protocolos, por lo que hay dos grupos, aunque nos pudimos reencontrar con esa parte que habíamos perdido hace tiempo. Por eso le estamos metiendo para estar bien en el inicio del torneo", destacó el volante de Racing.

Se sabe que por el momento hay tareas físicas, específicas, para resguarda la distancia entre los protagonistas. Allí Toro indicó que "la realidad es que hay que respetar los protocolos, por lo que no se puede trabajar en grupos y con pelotas. Entonces el profe (Jorge Masson) está aprovechando para meterle a la parte física, teniendo en cuenta la inactividad que tuvimos".

Debido a ese parate, existe un tiempo de adaptación aunque Braian Toro explicó que "me costó mucho menos que otras veces, en otras pretemporadas, ya que soy un afortunado y tengo arena en el lugar donde está mi familia, con lo cual pude seguir entrenando la parte de fuerza que es lo que te permite no tener tantos dolores a la hora de exigirte cuando regresas de un parate tan largo".

Igualmente, reconoció que "va a costar más que otras veces, pero ya llevamos varios días. Algunos chicos empezaron antes de nuestra llegada, con lo cual ya pasó la parte de adaptación. Ahora ya nos estamos sintiendo mejor".

Este proceso es nuevo, más que nada por la situación que se vive debido a la pandemia. "Me encontré con varios chicos que llegaron para reforzar al equipo, a los cuales conozco, como Luli Lojas o Ferrara. No nos vemos hace mucho tiempo y lo que te sale cuando nos vemos es darnos un abrazo, pero la realidad es que hay que respetar los protocolos y tratar de mantener la distancia, al igual que todas las cosas que ya sabemos por la pandemia".

La preparación

El Torneo Regional Federal Amateur 2020 tendrá su cierre. Se sabe que no será lo mismo que en marzo, por diversas razones, aunque competirán aquellos que se ganaron el derecho luego de la primera fase y que en las últimas semanas dieron el "sí" ante el Consejo Federal.

"Nosotros en el inicio no pudimos hacer pie en el torneo y los resultados no nos ayudaron, pero cuando estábamos agarrando confianza nos agarró el parate. Pero por algo pasan las cosas: con la base que ya estaba, y los chicos que se van sumando, en mi forma de pensar creo que se está armando una linda banda. Hay buen grupo, además llegaron jugadores interesante, y eso por ahí ilusiona. Entonces queda trabajar, con la idea de mejorar para el inicio del torneo".

De alguna manera es como empezar desde cero luego de tanto tiempo sin actividad. Toro remarcó que "yo, como les pasa a los chicos, estoy enfocado en ponerme bien físicamente. Venimos de un parate que nadie lo tuvo en su carrera, con lo cual cuando se puedan unir los grupos ahí sí podemos pensar en agarrar la idea del técnico".

Sin embargo, muchos jugadores conocen al DT Francisco Russo: "La mayoría ya sabemos lo que pretende, todos sabemos cómo trabaja el cuerpo técnico. Y los chicos que llegan de afuera se van a adaptar de la mejor manera porque hay un lindo grupo; yo creo que la clave está en tirar todos para el mismo lado y con los jugadores que están llegando vamos a andar muy bien. Vamos a dar pelea".

"Algo especial"

Racing es especial para Braian Toro, el futbolista siempre lo dijo. Incluso no lo dudó en el inicio de este 2020, cuando dejó Sansinena de General Cerri, en el Federal "A", y regresó a Olavarría para tener otro ciclo en el "chaira". Lo mismo hizo ahora, para retomar el Regional Amateur.

Ahora pegó la vuelta luego de siete meses lejos del club. "Desde el primer día que entré a la cancha encontré esa parte que se había perdido; ya entrar a la cancha de Racing genera otra cosa... es por eso que vuelvo también. Es algo distinto en relación a todos los lugares donde me tocó estar".

Entonces, explicó que "hoy todos nos imaginamos ese inicio, aunque va a ser raro porque se va a jugar sin gente. Pero hay que tener los pies sobre la tierra porque lo primero es ponerse bien físicamente, para estar preparados y rendir con esta camiseta que tiene otra exigencia en relación a otros clubes".

Sobre Racing, Toro agregó: "Desde el primer partido que me tocó jugar sentí algo especial; la gente te lo hace saber. Es de los pocos clubes en los que hay dirigentes de palabra. Yo me siento como en mi casa, y eso no me pasó en otro lado, con lo cual siempre me dan ganas de volver. Yo cuando me fui sabía que iba a jugar nuevamente en Racing", dejó en claro.

Por eso contó que "me sumé a este proyecto en el inicio de este año y tengo pensado pelearla hasta lograr el objetivo. Ojalá se vayan dando las cosas; si no es en este torneo, en algún momento será ya que Racing tiene historia y merece estar en el Federal A".

Además, el volante valoró el estado del piso del "José Buglione Martinese": "La cancha está hermosa; hicieron un trabajo para destacar. En 2017, cuando me tocó jugar el primer Federal, no estaba bien. Pero igualmente al equipo le fue bien, quedamos afuera en penales. Pero ahora, con lo jugadores que tenemos, una vez que nos adaptemos bien al piso podemos sacar una diferencia".