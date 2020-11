"Se eliminó el hematoma exitosamente", confirmó el médico de Maradona

"Por suerte fue una operación exitosa y ahora esperamos por el período de recuperación", explicó el neurólogo que le practicó la intervención al astro del fútbol.

Diego Maradona fue intervenido quirúrgicamente "de manera exitosa" por un hematoma subdural detectado en los estudios que se le realizaron tras su internación del lunes en La Plata, en una operación que le practicó su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, en la Clínica Olivos.



"Por suerte fue una operación exitosa y ahora esperamos por el período de recuperación. El hematoma se eliminó satisfactoriamente y tal como esperábamos", precisó Luque en las puertas de la Clínica Olivos a Télam y otros medios nacionales e internacionales destacados en el lugar.



"La intervención duró una hora y cinco minutos y el resultado fue exitoso, tal y como se esperaba", confiaron a Télam previamente fuentes vinculadas al círculo áulico del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.



Maradona subió a quirófano a las 21.25, mientras en la sala de espera aguardaban el desenlace de la intervención sus hijas Giannina, Dalma y Jana, junto a los abogados de la familia, Matías Morla y Víctor Stinfale.



A las 22.30 culminó el trabajo del neurocirujano Luque, con el satisfactorio resultado mencionado por sus allegados.



En tanto, en las puertas de la clínica medio centenar de aficionados con banderas de Boca Juniors, Nápoli, Platense y All Boys, junto a miembros de la denominada "Iglesia maradoniana", esperaban información con una pancarta con la inscripción "Quien ama no olvida, Fuerza D1os".

Claro que mientras estos "hinchas de Diego" palpitaban el final de un partido más en la vida de su ídolo, una cantidad apenas inferior de periodistas hacía lo propio, con buena presencia de medios internacionales entre los que se destacaba, por ejemplo, la cadena estadounidense CNN, que a esa hora compartía imágenes de las elecciones presidenciales en su país con las de la puerta de la clínica.



Maradona llegó a Olivos proveniente de la clínica platense Ipensa, donde este mediodía se le detectó, a través de una tomografía computada que no se le pudo practicar cuando fue internado, ese hematoma subdural que, según su entorno, puede ser producto de algún golpe recibido durante sus habituales prácticas de boxeo o eventualmente durante algunos de los juegos con pelota que lleva a cabo con su pequeño hijo Diego Fernando.



"Esta operación es de rutina y ya la pasó (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. Maradona estuvo de acuerdo con la intervención", dijo Luque a los medios de prensa tratando de poner blanco sobre negro respecto de que se trataba este acto quirúrgico.



La vicepresidenta fue operada en octubre de 2013 de un hematoma subdural crónico y la intervención se llevó a cabo con éxito.



Maradona, quien cumplió 60 años el viernes último, fue internado el lunes en ese centro asistencial a raíz de un "bajón anímico que afectó su alimentación", según aclaró en ese momento su médico personal.



El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata ya se había practicado una tomografía similar hace un mes, pero según Luque en ese momento no se pudo observar el hematoma subdural que sí se detectó ahora. Y el propio Maradona dijo no recordar si tuvo una caída que lo haya generado. El médico explicó que el edema se generó "lentamente" y era "superficial".



Para el médico del seleccionado argentino de fútbol, Donato Villani, "una intervención de este tipo no requiere riesgo. Yo lo vi bien el viernes pasado en La Plata", aseguró.

Todo lo contrario manifestó su histórico, preparador físico, Fernando Signorini, quien sostuvo que ese lo notó "mal a Diego. Me pareció de mal gusto que lo llevaran el viernes a la cancha de Gimnasia", resaltó.



"Pero de todas formas Diego va a salir bien de ésta, porque me prometió que va a venir a mi velorio, y él nunca faltó a su palabra", concluyó en tono bromista Signorini.



El entrenador de Gimnasia La Plata se mostró en el debut del equipo en este certamen junto titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, y con el presidente de AFA, Claudio Tapia, quienes le entregaron una plaqueta por sus 60 años.



Después Maradona permaneció en la cancha por un puñado de minutos, ya que antes de los cinco se retiró del estadio "tripero" sin presenciar la victoria de sus propios dirigidos por 3 a 0 sobre Patronato, de Paraná.



Lo que faltará ahora será que Maradona retorne a su casa en un plazo de alrededor de una semana, para continuar con una recuperación ambulante. Y así Diego habrá ganado otro "partido" más en sus seis décadas de intensa vida. (Télam)