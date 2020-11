04.11 | Nac. e Int.

Mariano Iglesias asumió como director técnico de Guatemala. El olavarriense habló ayer con el noticiero de Canal Local.

El joven director técnico olavarriense Mariano Iglesias, en contacto con el noticiero de Canal Local, contó ayer desde Guatemala sus primeras experiencias como responsable de la Selección de básquetbol de ese país:

-"Esta chance se empezó a gestar cuando dejé el Club Estudiantes el año pasado y empecé a buscar nuevos horizontes. Hablé con Alejandro Pepiche, al que todos conocemos en la Argentina, y me dijo que podía hablar con gente de Centroamérica, ya que él había trabajado allí, y así fue que me puso en contacto con la gente de la Federación de Guatemala".

-"Empezamos a charlar un poquito de qué era lo que ellos estaban buscando y necesitando, un proceso de reconstrucción de la Selección. Me interesó y a ellos les interesó el perfil de alguien joven. Tenían buenas referencias de los entrenadores de la escuela de la Argentina. Se fue dando de esa manera y en marzo se concretó todo, pero el Covid 19 no me permitió viajar, así que ahora que reabrieron los aeropuertos llegar".

-"Recién ayer (por el lunes) fue la primera práctica. Los protocolos son iguales que allá porque las canchas no están abiertas. Sólo tenemos la cancha de lo que allá sería el Cenard, donde trabaja la Federación. Los protocolos son de un jugador por aro, con su balón".

-"No es fácil hacer la convocatoria porque los que son de otros departamentos no pueden viajar, y están los miedos. Así que no tengo muchas impresiones y tampoco pude ver a todos los que tengo en lista, que son como 30 jugadores. La verdad es que casi no vi a nadie de esa lista que me dieron. Va a ir despacio la cosa".

-"Me estoy acomodando. Había un staff de gente en la rama femenina como en la masculina, por lo que el equipo de trabajo ya está armado. La idea mínima sería quedarme un año, ya que es un proceso y me gustaría que lo encaminemos, por lo que a mí también me gustaría cumplir ese plazo acá y luego evaluar si las dos partes estamos conformes como para seguir. Por lo menos, mínimo, un añito acá voy a estar".