"Él es muy difícil, pero se va a quedar", dijo el médico de Maradona

Leopoldo Luque, el médico personal del astro futbolístico, afirmó que su paciente continuará bajo los cuidados médicos en la clínica de Olivos donde permanece internado. "Diego está sedado para calmar el proceso" de abstinencia indicado este jueves.

Luque indicó que el ex futbolista "necesita muchos cuidados", luego de que en el día de ayer sostuviera que el ex capitán del seleccionado argentino presentó un cuadro de confusión, producto de abstinencia.



"Diego se va a quedar todavía. Él está sedado para calmar este proceso que hablamos ayer y aunque siga insistiendo se va a quedar", afirmó el médico en las puertas de la Clínica Olivos, donde operó a Maradona el martes de una hematoma subdural.



"Hay un tratamiento agudo a corto y a largo plazo. Lo que más quise siempre es brindarle la mejor atención. Diego es muy difícil, no imaginan lo que es", afirmó Luque sobre la recuperación del entrenador de Gimnasia y Esgrima. (Télam)