"Ya sabemos para qué estamos entrenando"

09.11 Paz Tolosa retomó los entrenamientos presenciales

Marcelo Silva, flamante entrenador de Gimnasia, bajó un claro mensaje: pelear por la Liga. La olavarriense es parte del plantel, que se entrena en El Bosque de cara a la temporada que comenzará el año próximo.

Damián Dumerauf

[email protected]

Los meses pasaron, y en muchos casos los deportistas comenzaron a dejar atrás las actividades por Zoom para volcarse a las tareas en el campo. Eso ocurrió recientemente con Paz Tolosa, la olavarriense que compite en el equipo femenino de vóleibol de primera división en Gimnasia de La Plata.

El inicio es escalonado; en primera instancia con actividades físicas y con un grupo de hasta 10 deportistas. Pero en El Bosque ya trabajan todas juntas de cara a la nueva temporada de la Liga, ya que la pasada edición se canceló pocas semanas después del inicio del aislamiento en la Argentina.

Ese momento Paz Tolosa lo transitó en Olavarría, donde pasó mucho más tiempo de lo pensado pero rodeada de sus familiares, mientras que ahora está en La Plata donde divide sus horas entre el deporte, el estudio y un emprendimiento personal.

Pero la joven tiene bien claro cuál es su objetivo, y está relacionado con el deporte. Primero indicó que "fue un regreso muy esperado porque nos volvíamos locas ya de entrenar por Zoom; ya hace días que estamos todas entrenando en El Bosque. Tenemos los protocolos ya que nos toman la fiebre y usamos alcohol a cada rato, mientras que también debemos respetar la distancia y eso es re triste porque somos de abrazarnos y estar todo el día pegadas... pero es la única forma de volver a entrenar, con lo cual no queda otra".

"Tenemos permiso para entrenar en grupos de hasta 10 jugadoras más un entrenador; pero somos 10 y por eso en ese sentido no tenemos problemas", contó la olavarriense quien entregó más detalles de las tareas: "Nos juntamos en El Bosque, estamos entrenando atrás de la H en el estadio".

Además, para el equipo femenino de Gimnasia comenzó una nueva etapa ya que Marcelo Silva se convirtió recientemente en el nuevo entrenador del equipo: "Llegó el Negro, yo no lo conocía, pero es muy buena onda y se ve que sabe. Está bueno tener un cuerpo técnico de selección", sostuvo la jugadora local.

Entonces, en cuanto a los objetivos, Paz Tolosa indicó que Gimnasia irá por todo en la próxima Liga. "Lo primero que nos dijo cuando llegó es que el venía al club para ganarle a San Lorenzo y a Boca; desde un principio ya tenemos esos objetivos. Y está buenísimo, ya que faltan tres meses para la Liga, pero ya sabemos para qué estamos entrenando".

"Por suerte Gimnasia siempre está ahí, en la pelea, porque en la Liga por lo menos siempre llegamos hasta las semis. Este año veníamos muy bien, en crecimiento como equipo, aunque llegó la pandemia y quedó todo ahí", destacó la deportista.

Entonces, el plantel está en un momento de adaptación: con la vuelta a los entrenamientos y al mando de un nuevo cuerpo técnico. Tolosa indicó que "seguramente vamos a sumar elementos de trabajo con el paso de los días; nuestro PF es crack así que con eso vamos a andar muy bien ya que siempre se las arregla con cosas que hay en el estadio".

"Además, el cuerpo no se olvida cómo es el golpe de arriba o de abajo. Sí va a costar la resistencia que teníamos, pero no creo que se nos complique", remarcó sobre el deporte y enseguida opinó sobre su momento: "Es el segundo año en Gimnasia; mejoré en muchas cosas aunque ya tenía una base y un nivel un poco más de la media en Mar del Plata. Igualmente, sigo aprendiendo un montón".

"Sigo creciendo, aunque todavía soy chica y tengo tiempo para en algún día ser titular en Gimnasia o en algún equipo de la Liga", sostuvo y remarcó su idea: "Lo que quiero es jugar de titular, aunque lleva tiempo y hay que competir ante otras jugadoras que están acostumbradas a ese nivel".

También la olavarriense dejó en claro que "el año pasado me tocó de líbero y no tengo ningún problema mientras esté en el plantel, ya que a mí me gusta jugar y ayudar al equipo. Por eso, estoy en el lugar donde me necesiten. Eso es algo que aprendí con Daniel (Maletta)".

Vida en La Plata

Paz Tolosa llegó a La Plata en el inicio de 2019. Además del vóleibol, es estudiantes: "Estoy con periodismo, aunque con pocas materias, pero estoy ahí", aunque explicó que "más que nada me enfoco en el vóleibol, pero tengo un lugar en la rutina para ponerme a estudiar".

Además contó que "hoy tengo un emprendimiento, donde tengo que hacer una inversión constante. Me encantaría poder vivir del voley algún día, pero hoy no es el caso" y entonces explicó las diferencias que existen en el deporte, pero en su caso puntualmente en su disciplina, entre la rama masculina y la femenina.

"Es una diferencia bastante grande; hoy el voley femenino se la banca y sabe que tiene que luchar. No es fácil. Por suerte está el Colectivo Doble Cambio que está peleando por todo eso, pero va a llevar tiempo porque es todo nuevo, con lo cual falta para que estemos en las mismas condiciones... los entrenamientos de ellos comenzaron un mes antes, ahí ya tenés una diferencia", contó Tolosa.

La competencias

Se sabe que por el momento los clubes, como Gimnasia, comenzaron con los trabajos de cara a la competencia que se reanudará el próximo año. En cuanto al calendario, la primera fase que se jugará en Buenos Aires -en dos zonas- comenzaría a comienzos de febrero, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

La primera zona competirá del 5 al 12 de febrero y la segunda, a continuación, entre el 13 y 20 del mismo mes. La siguiente instancia de juego será en formato de cuadrangulares y con encuentros en el interior del país. Dos de esos cuadrangulares será entre el 13 y 15 de marzo, y los restantes del 19 y 21 de marzo, con lo cual desde allí todo quedará listo para los playoffs.

En una de las últimas reuniones, para delinear y establecer pasos a seguir, participaron los clubes que formaron parte de la última edición y más adelante se incorporarán los clubes que tienen su plaza para sumarse en la próxima temporada: CEF 5 de La Rioja, Náutico Avellaneda de Rosario, Rowing de Paraná, Atenas de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino.