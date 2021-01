Estudiantes, entre cambios e incorporaciones

12.01 | Local Anunció su grupo de trabajo para el ciclo 2021

El fútbol de Estudiantes en su conjunto, desde primera división hasta escuelita, ya tiene todo listo y en marcha de cara al ciclo que se viene. Se espera por el regreso a la competencia, tras un año atípico por la pandemia, y entonces hubo algunas variantes y enroque en los puestos. Pero, a su vez, algunas incorporaciones.

En las categorías centrales, entre planteles superiores y categorías mayores, las caras visibles seguirán siendo Enrique De la Vega y Emmanuel Echeverría. Aunque ahora será a la inversa en cuanto a lo ocurrido en el ciclo anterior donde el bataraz terminó el año con cinco victorias en la misma cantidad de encuentros.

Además, luego de un buen ciclo en San Martín de Sierras Bayas, Nicolás Serantes se sumó en divisiones inferiores. El coordinador general seguirá siendo Dardo Seibel, lo que incluye a todas las categorías.

Primera división y reserva: Enrique De la Vega, Emmanuel Echeverría y Angel Bosaleh; quinta y sexta división: Emmanuel Echeverría, Enrique De la Vega y Angel Bosaleh; séptima, octava, novena y décima: Franco Zárate, Nicolás Serantes, Martín Lazarte e Iván Núñez.

Escuelita (2010 y 2011): Franco Zárate y Federico Pita; 2012 y 2013: Martín Lazarte e Iván Núñez; 2014, 2015 y 2016: Ramón Casale y Maximiliano Hatrick. El entrenador de arqueros serán Oscar Durán, como utilero se desempeñará Julio Cáceres y la edición de videos estará a cargo de Angel Bosaleh.

La Copa CAE

Estudiantes ya anunció la realización de la Copa CAE, que por diversos motivos no tuvo acción en el verano e invierno del 2020. De este modo, los jugadores ya tienen en mente lo que será este certamen. Desde la organización lanzaron la propuesta: "Con los cuidados y protocolos...los jóvenes deben jugar, disfrutar y socializar".

De este modo, en pleno invierno, será la octava edición. La misma tendrá lugar entre el 28 y 31 de julio y será para distintas categorías: Sub 13 (2008 y 2009), Sub 15 (2006 y 2007) y Sub 17 (2004 y 2005).