Racing fue superado y perdió en casa

17.01 | Federal Regional Amateur

Liniers de Bahía Blanca ganó por primera vez en el "Buglione Martinese": venció 2 a 0 a Racing, con goles de Narvay y Cutrín. Fue expulsado Curuchet, por una agresión.

Racing tuvo una dura presentación como local, porque perdió 2 a 0 ante Liniers y así desaprovechó la chance de subirse a la primera colocación de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur. Fue en el cierre de la segunda fecha.

Liniers, que venía de perder en su debut ante Bella Vista, lo ganó muy bien y se impuso por primera vez en Olavarría. Racing no le encontró el rumbo, el rival le manejó la pelota y el resultado no fue más amplio porque los bahienses no acertaron en el segundo tiempo.

El primer gol del encuentro llegó a los 29', por intermedio de Enrique Narvay (nuevamente en una jugada de pelota detenida) y el segundo fue a los 8' del segundo tiempo, también tras un tiro de esquina.

En Racing primero Toro fue reemplazado por una lesión que arrastra (salió visiblemente molesto), a los 31' del primer tiempo, mientras que a los 36' el partido del local se condicionó casi por completo por la expulsión de Cristian Curuchet (le pegó un codazo al rival). Así, el delantero sufrió una nueva roja y complicó aún más el partido del "chaira".

Pese a las variantes, el local no cambió la cara y perdió en su presentación en casa. Liniers ganó bien y se acomodó. Ahora, Racing visitará a Bella Vista y Ciudad recibirá al albinegro bahiense en la tercera fecha.

Síntesis del partido

Racing A. Club: Hernán Alvarez; Nicolás Di Bello, Roberto Tucker, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (13m. ST Pablo Mujica); Gerónimo Candia (10m. ST Juan Ponce), Braian Toro (31m. PT Manuel Scacheri), Franco Janson, Daniel Dip (inicio ST F. Aguerre); Cristian Curuchet y Lorenzo Ferrara (inicio ST Luciano Rojas). DT: Francisco Russo.

Liniers: Lucas Partal; Axel Lischeske, Mauro Martínez, Manuel Cutrín, Fernando Márquez; Tomás Onorio (39m. ST E. Blanco), Franco Lefinir, Thiago Pérez (34m. ST Luciano Tridico), Matías Soto Torres (24m. ST T. Hernández); Enrique Narvay (39m. ST Julio Acosta) y Mariano Mc Coubrey (24m. ST D. Martínez). DT: Walter Carrio.

GOLES: 29m. PT Enrique Narvay (L) y 8m. ST Manuel Cutrín (L).

AMARILLAS: Dip y Scacheri (RAC); M. Martínez, Cutrín y Onorio (L).

EXPULSADO: 36m. PT Cristian Curuchet (RAC).

ESTADIO: "José Buglione Martinese". ARBITRO. Claudio Cabrelli (Balcarce).