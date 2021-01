"Es una buena opción para jugar"

18.01 Arrancó un torneo de beach voley

Juan Pablo Mogávero destacó la cantidad de duplas anotadas. Y la chance de volver a la competencia tras un duro 2020. Arrancó este lunes.

La temporada de beach voley, en Racing A. Club, se puso en marcha este lunes con la presencia de una buena cantidad de duplas anotadas. De este modo, regresó la acción de la disciplina luego de mucho tiempo sin competencias debido a la pandemia.

Vale señalar que el evento es organizado por la subcomisión de vóleibol del club. En la disciplina clásica no hubo eventos, pero sí será en la modalidad beach voley, ideal para la etapa del año, pero a su vez resulta propicia para el momento sanitario ya que se trata de una actividad al aire libre.

Juan Pablo Mogávero, uno de los impulsores del torneo, remarcó que "es un torneo que se viene organizando hace ya cinco años. Va en ascenso, ya que crece siempre el número de parejas anotadas. El año pasado llegamos a tener 27 y este año llegamos a 40, lo cual es un logro para nosotros y un éxito ya que la gente confía en nosotros en este tiempo de pandemia", valoró.

En cuanto a los cuidados, en una modalidad que se adapta bien a las recomendaciones. Mogávero sostuvo que "es al aire libre, pero también hay protocolos establecidos. En el ingreso a la institución se le tomará la fiebre a los jugadores; se van a mover con barbijo en la entidad y sólo se lo sacarán al momento del partido. Hay que cumplir con todas las normas por el bien de todos".

En cuanto a lo deportivo, este torneo será por parejas "en mixto, masculino y femenino. Hay muchos jugadores que se repiten, en su rama y en el torneo mixto, y este año tuvimos el acompañamiento de muchos jugadores de la institución, pero también de otros clubes como San Martín de Sierras Bayas y Estudiantes", agregó Mogávero.

También aclaró que "recibimos el llamado de chicos de otros puntos, como Azul y Tandil, pero lamentablemente por cuestiones epidemiológicas no los podemos aceptar ya que no puede venir a jugar gente de otras ciudades. Les tuvimos que decir que no, aunque estuvo el interés y eso nos enorgullece ya que se nota que venimos haciendo las cosas bien y nos ayuda el boca a boca".

La competencia será entre este lunes y el viernes de 17 a 20, mientras que sábado y domingo será de 14 a 20. "Nosotros hicimos una inversión este año, en iluminación, para que se pueda jugar de noche", indicó Mogávero.

En sí será un torneo de una semana, con finalización el domingo. Sin embargo, habrá más durante el verano en diferentes modalidades y para todas las edades. "La idea es seguir durante toda la temporada, siempre y cuando lo permita la situación epidemiológica", explicó Juan Pablo Mogávero.

Todos los participantes, con la inscripción, recibirán una remera para utilizar en el evento y que les quedará como recuerdo luego de su actuación en el certamen de beach voley organizado por Racing A. Club.

En el final, Juan Pablo Mogávero contó la realidad de la disciplina en tiempos de pandemia: "Es una buena opción para jugar ya que lamentablemente en el último año no hubo nada. Es el primer torneo que se organiza en el contexto de coronavirus. Y resultó un éxito porque tener 40 parejas no es poco, con lo cual le vamos a meter para adelante con el objetivo de superarnos año tras año", cerró uno de los referentes de la disciplina.