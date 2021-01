27.01 | Federal Francisco Russo tras la victoria de Racing ante Bella Vista

El DT de Racing valoró el trabajo de su equipo en Bahía Blanca y destacó que "es un lindo grupo, de buena gente, y estamos muy unidos".



Francisco Russo regresó conforme desde Bahía Blanca, por el resultado, pero por el partido que hizo Racing ante Bella Vista. De ese modo, con los tres puntos, desde ayer el "chaira" encaró de la mejor manera la semana ya que el domingo recibirá a Ciudad de Bolívar en la continuidad de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

El DT se refirió al duelo que se viene, decisivo más allá de que quedarán después otras dos fechas, pero también hizo hincapié en lo ocurrido en "La Loma", porque el equipo dio vuelta el resultado y pudo sumar de a tres, en lo que fue un triunfo vital. Si no lo conseguía, el momento de Racing hoy sería diferente, pero lo logró y está en carrera.

"Lo partidos son distintos. Cuando estábamos perdiendo con Liniers nos expulsaron un jugador. Se podrían haber solucionado muchas cosas en el entretiempo, para mí es muy importante ese momento cuando por ahí el equipo no está convencido de lo que está haciendo o el rival nos está superando como pasó en ese partido ya que Liniers nos había ganado en el medio. Teníamos planeado hacer otras cosas, pero fue más complicado al quedar con un jugador menos y hubo que hacer otras variantes".

Y en cuanto a lo ocurrido el domingo, el DT narró que "arrancamos bastante bien, con dos equipos que llegaron constantemente a situaciones de gol. Fue muy lindo partido, bien jugado por los dos equipos y con dinámica y Racing se pudo recuperar después del 2 a 1".

"Racing jugó como más o menos intenta. Yo les dije que no teníamos que renunciar a la manera de jugar, aunque vayamos perdiendo, ya que si lo empatábamos lo íbamos a ganar. Los goles llegaron después de buenas jugadas realizadas por el equipo, por lo que estoy bastante conforme", describió el DT.

También graficó que "era golpe por golpe ya que los dos equipos necesitaban los puntos; nosotros teníamos que salir a buscarlo. El equipo se animó, más allá de que en algún momento nos desprotegimos, y los cambios entraron bastante bien y terminamos haciendo buenos goles", valoró Russo.

En cuanto a las variantes, y a los nombres que aparecieron en cancha como Rojas y Aguerre, el DT de Racing explicó que "ya veníamos practicando con los dos, no por ahí de titulares. Ellos venían de lesiones" y agregó: "A mí me gratifica que entran muchos jugadores locales como Ponce, Rojas... son futbolistas en los que uno confía. Trajimos lo que nos gustaba ya que Alvarez es un excelente arquero, Yago Piro no juega pero sabemos que es un excelente defensor y puede estar en cualquier momento, Dip es un buen jugador y Aguerre tiene velocidad, pero estuvo mucho tiempo parado aunque se recuperó bien".

"Joaquín Ayesa fue una revelación, desgraciadamente tuvo un problema, aunque el otro día pudo reaparecer. Y no me olvido de Matute (Ordozgoti) que se había recuperado y se resintió", comentó el DT en cuanto a la actualidad de algunos jugadores del plantel "chaira".

En ese contexto, luego de tres partidos en el certamen, Russo indicó que "el equipo va, tiene muchas ganas y el resultado ante Bella Vista reconforta porque nos levantamos de la derrota ante Liniers. Y ahora estamos esperando con mucha confianza el partido ante Ciudad, para jugar en nuestra cancha, con lo cual estamos muy esperanzados".

Ese duelo, el domingo a las 17.30, será clave para la definición de la zona: "Este partido hay que tratar de ganarlo para agarrar la punta, estamos con esa fe y esas ganas. Se puede perder un partido, como nos pasó, pero venimos de ganar de visitante y ante un buen equipo como Bella Vista; fue una reacción bárbara del equipo e importante para motivarnos para el domingo", anunció.