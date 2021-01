Crisis en el fútbol local: el torneo de inferiores por ahora no arranca

Local

La Unión de Clubes no quiere empezar a jugar. Sí pretende hacerlo luego de recibir la autorización correspondiente.



Fueron horas de charlas, de distintas versiones y situaciones que se dieron luego de una fallida reunión del Departamento de fútbol menor. En este contexto, cuando se pretendía avanzar sobre lo ya establecido, solamente tres delegados se hicieron presentes y, a la par, llegó una carta firmada por los presidentes que integran la Unión de Clubes donde se dejó constancia del objetivo de no empezar los torneos. Sí hacerlo luego de recibir la autorización correspondiente.



Desde el Departamento de fútbol menor ya se había establecido comenzar el 13 de febrero (se hizo valer la autonomía que tienen), ya que se preparó todo y se dejó en orden antes de tener la habilitación municipal que se necesita en tiempos de pandemia, pero a la par desde el conjunto de presidentes de clubes el deseo era empezar en marzo en conjunto con la primera división y reserva (referentes de la Unión de Clubes y autoridades de la Liga fijaron el comienzo para marzo).



Entonces, el pasado miércoles José Vedelini se presentó como presidente del Departamento, pero solamente hubo tres delegados. Dos de ellos se mantuvieron en la postura de arrancar el 13, mientras que el restante informó lo que se solicitó desde la entidad (no empezar).



Esa situación, ya que solamente otros dos dirigentes avisaron que no iban a estar, causó malestar dentro de la dirigentes que están al frente de la LFO, quienes incluso pensaron en la renuncia. Las horas pasaron, tal vez se enfrió un poco el tema, pero persiste el malestar y próximamente se dará un encuentro para charla sobre el tema aunque lógicamente ya se hizo por mensajes.



De esta forma, tras la carta presentada y la reunión que no fue tal del Departamento de fútbol menor, no se sabe qué pasará con el torneo de los chicos. Es una incógnita todo, y lo más sano que se espera es una reunión formal entre las autoridades de la LFO y los clubes afiliados para establecer el camino a seguir y acordar aquello que está en el aire.



Sí vale mencionar que para comenzar los torneos el punto central es la habilitación del Municipio, y eso todas las partes lo tienen en claro. Es que por la situación sanitaria aún no está habilitada la práctica de 11 vs. 11, por lo que a esta altura se verá cómo se sigue luego de esa respuesta por la que aún no hay nada concreto.