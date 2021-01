Juega con la "3" y tiene doble título universitario

Federal Facundo Aguerre, delantero de Racing

Facundo Aguerre nació en Capital Federal, pero vivió mucho tiempo en Riestra. Enfrentó a Racing, pero hoy defiende los colores del "chaira". Se recibió de contador en Olavarría y divide las horas entre su trabajo a distancia y los entrenamientos.



Damián Dumerauf



[email protected]ar.com.ar

Racing y Facundo Aguerre ya se conocían, pero por lo ocurrido en el Federal "C" 2017. Esta vez, un punto en común en la ciudad, como un familiar directo, permitieron el encuentro directo. El delantero que juega con la "3" se sumó al plantel "chaira" de cara al Torneo Regional Amateur, y sí se pudo conocer un poco más del joven futbolista, que también es licenciado en administración de empresas y contador.

En 2017 le marcó tres goles a Racing (cuando el cuerpo técnico "chaira", el mismo que en la actualidad, llegó a Riestra fue advertido por la capacidad del delantero). Poco más de tres años después, Facundo Aguerre pasó por la ciudad para saludar a un familiar, tomó contacto con el club olavarriense, y rápidamente se pusieron de acuerdo.

Entonces, Aguerre se sumó a los entrenamientos. Superó lesiones, y el pasado domingo demostró todas sus condiciones en la victoria ante Bella Vista, por 4 a 2, donde el delantero tuvo un buen partido y convirtió el 3-2 parcial en el segundo tiempo.

En Racing, como en Riestra, juega con la "3". Y allí cobró vida toda esa historia que tiene un motivo. "En la semana el profe (Rombo Masson) me preguntó si quería usar la '3'; llegó el domingo y apareció esa camiseta, lo que genera confianza en uno", explicó el jugador en cuanto a lo ocurrido en Bahía Blanca.

Pero la historia arrancó el 2010: "El jugador de Ghana que erró un penal contra Uruguay, en el Mundial, usaba la 3. Me gustó que después de fallar un penal tan importante, cuando fueron a la tanda, pateó primero y se presentó como si nada hubiera pasado un rato después de lo que le ocurrió", comentó.

Y dio más detalles: "Al tiempo me enteré que cumplía años el mismo día que yo, entonces pregunté en mi pueblo si podía usar la 3 y me dijeron que sí. Dio la casualidad que ese día metí tres goles, por lo que dije 'no me la saco más'. Por eso, desde ahí, la empecé a usar. También para 'fantasmear', para que digan 'el delantero que usa la 3', y entonces por algo se habla de uno", graficó Aguerre que anteriormente también usaba la 12.

La nota completa en la edición de hoy de diario EL POPULAR