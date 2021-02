Federal Dijo el DT Francisco Russo

Francisco Russo es muy claro en sus conceptos, como es habitual ayer describió lo que vio de su equipo y valoró el trabajo de Racing.



Sin embargo, prácticamente nunca opina del trabajo de los árbitros, pero ayer fue distinto porque hizo enfásis de la labor de Bruno Amiconi. Además, destacó la actuación de sus jugadores en el empate ante Ciudad.

Primero valoró lo realizado por su equipo: "Se planteó el partido como lo practicamos y como lo revertimos en Bella Vista. El equipo salió a jugar y era la obligación; para ganar este partido había que jugar por abajo y tratar de hacerlo bien. El equipo lo hizo, me gustó mucho... a veces con imperfecciones, como tienen otros, pero me gustó la actitud", remarcó el DT.

Enseguida explicó que "nuestro arquero no lo insultó, le dijo que estaba dirigiendo mal, nada más. Pero se enojó y lo echó" y desde allí "se desdibuja el partido y hubo un gol legítimo, por lo que desgraciadamente se empate un partido que tendría que haber sido para Racing".

Y allí fue más claro y puso énfasis y la tarea de los árbitros: "Ya hay muchos partidos en los cuales suceden cosas raras y hoy (por ayer) creo que sucedieron cosas raras". Además, agregó: "Anularon un gol legítimo, que está viendo tanto mi familia como mis amigos por televisión. Fue una jugada inexplicable, en la que ganábamos el partido y con uno menos; después con dos menos", recalcó el DT.

También, sobre lo ocurrido, fue más profundo. "Sabés lo que pasa, de esto depende tu trabajo. Se dice 'Fatiga perdió o empató, no llegó' y a veces hay que analizar otras cosas en el fútbol. Ya me pasó otras veces, pero en este caso me parece que fue grave. Fue grave porque tendría que haber dado el gol para nosotros, pero no se dio", se lamentó Russo.

En el tramo final, Russo habló nuevamente de lo futbolístico. "Después de la expulsión tiré a Aguerre más atrás, para que no nos ganen en el medio, y que él como es rápido pueda arrancar como tomara la pelota. Después hice diversos cambios, que dieron resultado, ya que Mujica termina haciendo un gol (el anulado)".

"Me gustó porque entraron jugadores del club, como Ayesa y Ponce, que son jugadores que no estaban en la cabeza de nadie. Pero entraron bien", valoró el DT y agregó: "Me voy conforme con el equipo, pero quedamos a tres puntos y hay que salir a buscar los tres puntos ante Liniers y esperar que Bella Vista haga un milagro".

Entonces, explicó que "por cómo vienen las cosas, va a ser bastante difícil, no imposible, y tampoco por lo futbolísitico. Sí por lo otro", cerró el entrenador de Racing.