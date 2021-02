"La realización de eventos deportivos de Liga sin la posibilidad del ingreso del público es inviable"

Local Comunicado de la Federación Bonaerense Pampeana

El ente elevó una nota ante el gobernador provincial para cambiar la postura adoptada por la Aprevide. Si no se revierte, será difícil tener actividades oficiales en el 2021.

La noticia, el martes, cayó como una bomba. Cuando estaba todo preparado para volver a las canchas en el marco de las actividades reguladas por la Liga, y con público en las canchas, desde la Aprevide se anunció que los partidos se podrán jugar, aunque a puertas cerradas.



Esto significó un gran malestar en Olavarría, pero también en el resto de las Ligas que se preparaban para volver a la acción, con un mínimo de personas. Además, desde el gobierno provincial se avaló otras cuestiones, con gente en espacios cerrados, pero no así para la presencia de público en un evento deportivo como es el fútbol (la notificación llegó justo el día que se elevó el decreto a nivel local).



Entonces, los dirigentes en su conjunto se movieron para tratar de revertir la situación que se tomó desde el ente que regular la seguridad en espectáculos deportivos. Ayer, en las redes sociales de la LFO, se explicó qué se comunicó a nivel provincial.



"Luego de haber conseguido la habilitación municipal para que el regreso a los estadios sea con público, desde el ente provincial A.Pre.Vi.De. (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) llegó la notificación que no permitirán que los encuentros se desarrollen con público".



"Por tal motivo, y entendiendo que es de vital importancia el ingreso de gente a los estadios, nos contactamos con las autoridades de la Federación Bonaerense Pampeana para hacerle llegar nuestra postura. En otras Ligas también se expresaron en la misma sintonía y se decidió desde la Federación enviar un escrito dirigido al gobernador Axel Kicillof para que analice la posibilidad de rever está decisión".



En ese marco, a nivel local se dejó en claro que "seguiremos trabajando en los próximos días con el fin de alcanzar el objetivo inicial, que es el regreso a las canchas con público en cada evento".



A su vez, el texto enviado al Gobernador -firmada por Miguel Cenoz y Juan Carlos Aguinaga- dice lo siguiente: "Por medio de la presente, y en representación de las Ligas de Fútbol que componen esta Federación solicitamos que tengan a bien autorizar la presencia de público en eventos deportivos organizados por las instituciones afiliadas al Consejo Federal, y en localidades donde a través de la elaboración de un protocolo sanitario hayan sido aprobados por sus respectivos Municipios.



"Entendiendo la difícil situación sanitaria que nos toca atravesar a la cual se encuentra abocada nuestra provincia, pero apostando al cuidado colectivo, respetando las normal vigentes y sobre todo acompañando a los clubes de cada uno de los distritos, es que creemos sumamente necesario contar con esta aprobación ya que las mismas instituciones han sido golpeadas económicamente, pero aun así no han estado a disposición de la sociedad acompañando en lo que pudieran. La realización de eventos deportivos organizados por las Ligas y sin la posibilidad del ingreso del público resulta inviable".



Esto hace pensar que si no se revierte, en muchas Ligas de la provincia no se jugará en forma oficial en el ciclo 2021, como ocurrió en el 2020, ya que en diversas ciudades ni siquiera comenzaron los torneos. En Olavarría hubo cinco fechas antes del corte.