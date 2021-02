Martín Herrero: "Me puedo adaptar rápido y hacerlo muy bien"

+ DEPORTES

El alero o ala pivote azuleño volverá a ponerse la camiseta de Estudiantes en la próxima Liga Argentina tras disputar la última temporada en Pueblo Nuevo el Torneo Provincial de Clubes.

Luis Ahumada



El ala pivote azuleño Martín Herrero volverá a ponerse la camiseta de Estudiantes luego de algunos años, ya que su primer paso por la entidad del Parque Carlos Guerrero fue en la temporada 2014/2015 en el por entonces llamado Torneo Nacional de Ascenso (TNA). En esa oportunidad el director técnico del Bata fue el bahiense José Luis Pisani, de imborrable paso por el equipo estudiantil con título de Torneo Federal incluido.



Pero ahora el desafío es muy grande en la exigente Liga Argentina de Básquetbol (LAB). Se sabe que fue extraña la última temporada por cómo terminó de manera abrupta a causa de la pandemia de coronavirus cuando Estudiantes estaba tercero en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquetbol nacional.



En este contexto, y con muchas ganas poder aportarle lo suyo al equipo de la ciudad, el nuevo jugador estudiantil nacido en Azul el 11 de noviembre de 1997, de 1,96 metros de altura, habló de todo lo duro y competitivo que se avecina.



Sobre su llegada al equipo sostuvo que "lo tomé con mucho entusiasmo por el desafío de jugar la Liga Argentina y la alegría de volver al club". Y en cuanto a sus expectativas en un certamen que será especial por su contexto analizó que "yo creo que va a ser un torneo muy distinto, por eso hay que aprovechar cada chance que tengamos como equipo y dar lo máximo".



Martín Herrero viene de jugar la última temporada, que también quedó suspendida por la pandemia, el Torneo Provincial de Clubes en Pueblo Nuevo, por lo que va a estar subiendo dos categorías: "Obviamente que hay un salto de calidad entre el TPC y la Liga Argentina. Hay jugadores más experimentados y demás, pero sé que me puedo adaptar rápido y hacerlo muy bien".



La carrera basquetbolística de "Tincho" marca que de River Plate de Azul llegó a Pueblo Nuevo y luego pasó a Estudiantes para jugar el TNA. Racing A. Club, con Irineo Galli de director técnico, fue su siguiente equipo para el Torneo Provincial de Clubes 2017/2018. Posteriormente subió una categoría para disputar en Huracán de San Justo el Torneo Federal y tener luego su última experiencia con el Lobo Albiverde en el certamen bonaerense.



Sobre lo que el DT estudiantil Marcelo Macías necesita de él en el equipo, sostuvo que "la idea es jugar de alero o ala pivote abierto, corriendo la cancha, tomando tiros de tres puntos y cargando el rebote en los dos costados, además de hacer un doble esfuerzo en el lado defensivo, obvio".



Seguro que esta temporada de la LAB será distinta en cuanto a los objetivos. En la anterior el equipo Bataraz, sin grandes nombres, se clasificó por primera vez al torneo "Súper 4" como ganador de la División Centro Sur y siempre se mantuvo en los puestos de vanguardia de la Conferencia Sur.



"No sé si tenía ciento por ciento asegurado jugar la Liga Argentina en esta temporada, pero sí estaba muy presente y era mi objetivo para este último año de Sub 23 que me queda", agregó el azuleño.



Se sabe que la idea será competir y llegar lo más arriba que se pueda, con un Estudiantes renovado en lo dirigencial, con la salida de Cruz Martín Arouxet y de Maximiliano Emiliozzi de la Comisión de Básquetbol y la conformación de una nueva encabezada por el doctor Martín Girgenti.



"¿Qué pude hacer durante todo el parate por la pandemia? En el principio estaba limitado en mi casa e igual me las rebuscaba para entrenar. Pero luego pude conseguir en Azul un gimnasio de pesas y una cancha de básquetbol para volver a ponerme a punto", contó.



Entre los jugadores de todos los equipos reina la ansiedad por empezar a jugar y al respecto Herrero sostuvo que "desde el primer momento que arreglé en Estudiantes estoy muy enchufado con la idea de volver a disputar un torneo muy lindo y competitivo como es la Liga Argentina".



Para cerrar, Herrero se refirió al cambio de la dirigencia de Estudiantes: "La verdad es que me sorprendió bastante porque no me lo esperaba. Pero sé que la gente que viene lo va a hacer de la mejor manera posible por el bien del club".