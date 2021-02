Se presentó la Liga Argentina femenina de voley

+ DEPORTES

Gimnasia de La Plata contará nuevamente con la presencia de la olavarriense Paz Tolosa. El Lobo debutará el martes 16 ante Douglas Haig de Pergamino.



Mediante una conferencia que se desarrolló a través de plataformas digitales, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo y el presidente de la FeVA, Juan Galeote, lanzaron la temporada 2021 de la Liga Argentina Femenina de Vóleibol que se disputará próximamente y que tendrá la presencia de la olavarriense Paz Tolosa en Gimnasia de La Plata.



"Es una alegría compartir este momento y que de a poco podamos volver a las canchas. Hay un compromiso grande de nuestro gobierno en trabajar por una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Y lo mismo queremos con el deporte, donde esperamos que cada vez se sumen más entrenadoras y más mujeres dirigentas", expresó Arrondo.



"Estamos trabajando desde todas las áreas por la inclusión de la mujer, todavía vivimos en una sociedad que las condiciona. Una de las principales violencias con la que convivimos las mujeres es el hecho de ser invisibilizadas, por eso que podamos contar con el acompañamiento de DeporTv para la televisación de los partidos es algo muy importante para que sean visibles", prosiguió la secretaria de Deportes de la Nación.



Y por último Arrondo le dejó su mensaje a todas las jugadoras: "La problemática de género tiene aspectos simbólicos y también medibles por espacio y tiempo, todavía tenemos mucho por mejorar y equiparar. Hoy estar en una cancha es un hecho revolucionario en sí mismo, más importante de lo que ustedes piensan



Gimnasia mantiene su trabajo, y en los últimos días siguió con los amistosos. Como ocurrió ayer, otra vez ante Estudiantes de La Plata, donde se jugaron un total de 5 sets y el partido quedó 4-1 para el equipo de la olavarriense. Fue 25-17, 25-16, 17-25, 25-15 y 25-20.



El torneo para Gimnasia comenzará el martes 16 y el primer juego será ante Douglas Haig de Pergamino. Con sede en La Plata, Gimnasia jugará los siete partidos de la primera fase de la Liga Argentina. Todos los encuentros: miércoles 17 de febrero ante Douglas Haig; jueves 18 vs. Atenas; viernes 19 vs. Banco Provincia; domingo 21 vs. Tucumán de Gimnasia; lunes 22 vs. Argentina U16; miércoles 24 vs. Estudiantes y jueves 25 vs. San Lorenzo.