"Trataré de ayudar al equipo"

10.02 | LAB Liga Argentina

Mauricio Pane jugará en Del Progreso de General Roca, Provincia de Río Negro. El olavarriense viene de disputar el pasado Torneo Provincial de Clubes en Blanco y Negro de Coronel Suárez.



La pandemia a causa del Covid 19 trajo un gran parate en el deporte y dañó a la economía del país. Eso es muy bien sabido por todos y no es noticia, pero sí comenzó a ser noticia que varios chicos de la ciudad emigraron para jugar en otras Ligas.

Uno de esos jugadores olavarrienses es Mauricio Pane, que se sumó al plantel de Del Progreso de General Roca, Provincia de Río Negro, ocupando ficha de Sub 23, para jugar la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol (LAB).

El alero nacido basquetbolísticamente en Ferro Carril Sud, con paso por Racing A. Club y Blanco y Negro de Coronel Suárez, en los tres con muy buen rendimiento en el Torneo Provincial de Clubes, continuará su carrera en la Liga Argentina defendiendo los colores de la entidad rionegrina. A continuación se detalla la charla que el jugador tuvo con el sitio Web Basquetformativo:

-En Blanco y Negro venías teniendo buenas tareas, ¿cómo viviste el corte por la pandemia?

-La verdad es que fue un garrón. Veníamos muy bien para lo que seguía, estábamos preparados para el cruce con Pueblo Nuevo en nuestra cancha, donde buscábamos seguir el camino de la clasificación e ir después por el ascenso. Pero luego de todas las idas y vueltas en busca del retome yo seguí entrenando hasta que luego se supo de la cancelación definitiva del torneo.

-En la pausa ocasionada por el virus destacaste que seguías entrenando ...

-Sí, fue de esa manera. Al comienzo fue en mi casa. Hacía pesas en un patio que tengo y pasadas. Luego del primer mes me costaba, pero seguí para que no fuera tan duro en el regreso. Cuando se habilitaron algunas cosas comencé en el gimnasio y luego a entrenar con el plantel de Racing, donde tuve la oportunidad de tirar, tener uno contra uno y jugar nuevamente cinco contra cinco.

- Sin embargo se te cumplió el hecho de jugar Liga Argentina ...

-La verdad que eso fue algo muy bueno. Tener esa posibilidad de jugar en Río Negro es cumplir un sueño. Me va a costar, es otra categoría, otro ritmo, pero en los entrenamientos me esfuerzo mucho para que cuando comience la competencia no me cueste tanto y así ser un poco mejor como jugador.

-¿Te llamaron de Estudiantes?

-No, nunca recibí un llamado de Estudiantes. La verdad es que mi idea era jugar el Torneo Federal para seguir creciendo, pero me surgió este gran desafío y lo acepté.

-¿Cómo se produce esa convocatoria para jugar Liga Argentina?

-Me llamó Fernando Rosanova, que es uno de los asistentes del equipo y fue el coach de mi último club. Los entrenadores le preguntaron cómo jugaba, qué características tenía, qué le aportaba al juego y parece que gustó.

-¿Y cuáles son las expectativas?

-Las mejores. Estoy radicado y entrenando. La idea es hacer las cosas lo mejor posible. Trataré de ayudar al equipo, tener la menor cantidad de errores y estar atento con todos los detalles, algo muy importante en esta categoría.

-¿Dónde estás alojado y cómo te estás adaptando a Río Negro?

-Estoy en los dormis del club, que están muy lindos, cuentan con una pieza para jugador, más cocina y un estar general. Tenemos una cocinera y la verdad es que estoy muy muy bien.