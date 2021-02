En marcha Pueblo Nuevo

Local

A cargo de los entrenadores Agustín Bianchi y Emiliano Coppero, el Lobo reinicia la actividad basquetbolística en este 2021 para todas las ramas, desde la Escuelita hasta la Primera División.



Con algunas categorías que ya han comenzado a hacer picar la pelota, el Club Atlético Pueblo Nuevo reinicia la actividad basquetbolística en este 2021 para todas las ramas, desde la Escuelita hasta la Primera División. Los entrenamientos serán en el gimnasio "Juan Manolio" (en Chacabuco y Necochea) con todos los protocolos biosanitarios vigentes. Agustín Bianchi y Emiliano Coppero serán los entrenadores de las diferentes categorías.

De Sub 13 a Primera División ya comenzaron los entrenamientos a cargo de Bianchi (2284-507614). Los mismos se desarrollan los lunes, martes y jueves, de la siguiente manera:

Sub 17, a las 15 (2004-2005); Sub 15, a las 16.30 (2006-2007); Sub 13, a las 18 (2008-2009); Sub 21, a las 19.15 (2000 a 2003); y Primera División, a partir de las 21.

En el caso de las categorías menores, las mismas iniciarán las tareas el martes 23 de febrero a cargo del profesor Coppero (2284-354316) y se realizarán en los siguientes horarios:

Escuelita, martes y jueves a las 18; Premini, martes y jueves a las 19 y miércoles a las 18; y Minibásquetbol, martes y jueves a las 20 y miércoles a las 19.15.