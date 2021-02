Debut y victoria para Gimnasia

17.02 | + DEPORTES Liga Argentina

Con la presencia de la olavarriense Paz Tolosa, el Lobo platense venció este miércoles a Douglas, en el primer partido de la competencia. Seguirá este jueves.



Gimnasia de La Plata ganó este miércoles en su debut en la Liga Argentina de vóleibol. En este caso, con duelos en la burbuja platense, Las Lobas se quedaron con el juego con la presencia de la olavarriense Paz Tolosa.

El equipo de la jugadora local se impuso por 3 a 0 ante Douglas Haig de Pergamino, en la primera fecha, con parciales de 25-14, 25-10 y 25-17.

El evento seguirá así: jueves 18 vs. Atenas; viernes 19 vs. Banco Provincia; domingo 21 vs. Tucumán de Gimnasia; lunes 22 vs. Argentina U16; miércoles 24 vs. Estudiantes y jueves 25 vs. San Lorenzo.