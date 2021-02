Djokovic aplastó a Medvedev y se consagró campeón

Australian Open

El serbio superó este domingo por la madrugada al ruso por 7-5, 6-2 y 6-2 y conquistó el Grand Slam de Melbourne por novena vez.

El serbio Novak Djokovic se consagró campeón del Abierto de Australia por novena vez y atrapó su 18vo. título de Grand Slam, al vencer hoy al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2 en una final de 1 hora y 53 minutos disputada en la ciudad de Melbourne.



Con esta nueva conquista, "Nole", de 33 años, quedó a dos títulos del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, quienes con 20 trofeos encabezan la lista de máximos ganadores en la historia de todos los torneos "majors".



Djokovic apabulló al ruso Medvedev con un dominio iniciado con saques muy precisos, a pesar de que cedió su primer servicio en el segundo set.



Subiendo a la red y devolviendo todas las pelotas, Djokovic remontó para ganar cuatro juegos consecutivos, desesperando a un Medvedev que pagó sus frustraciones con su raqueta (4-1), reflejó la agencia de noticias DPA.



El número uno del mundo volvió a gozar de dos oportunidades de quiebre para cerrar el parcial, y resolvió en la segunda de ellas haciendo casi imposible el juego para el ruso cuarto del ranking ATP.







Nadie había podido remontar dos sets al número uno del mundo desde 2005, salvo cuando el argentino David Nalbandian doblegó al suizo Roger Federer en la final de la Copa de Maestros.



En el tercer set, el serbio le dio un golpe letal al ruso cuando se colocó 3-0, una situación que le impidió reaccionar.



Djokovic conquistó así su tercer Abierto de Australia consecutivo, en el que cedió apenas cinco sets en su camino a la final, lo que significó una muestra de haber dejado atrás los problemas físicos en la zona abdominal que le causaron inquietud a lo largo del torneo.



"Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí. Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa", afirmó ante los 7.400 espectadores en el court central de Melbourne Park.



Medvedev cayó en su segunda final de Grand Slam después de sucumbir también en la definición del US Open 2019 ante Nadal. A pesar de su derrota, se aseguró el puesto tres del ranking ATP en desmedro del austriaco Dominic Thiem.



"Me hubiera gustado hacer que el partido durase más y hacerlo más interesante para todos, pero hoy no era el día", aceptó Medvedev con resignación.



Djokovic y Nadal se repartieron diez de los once últimos títulos de Grand Slam desde Roland Garros 2018. Sólo Thiem, ganador del US Open 2020, pudo quebrar esa hegemonía. (Télam)