El torneo ya tiene fixture

27.02 | Local Primera División

El próximo domingo comenzará el torneo de Primera en la ciudad. El viernes se conoció el fixture para la competencia doméstica.

El pasado viernes en la sede de la LFO se definió el fixture para el torneo de primera división, competencia que regresará luego de un ciclo con poca actividad debido a la pandemia. Así, los equipos ya tienen todo armado y palpitan la primera fecha para el domingo 7.

En ese sentido, se diagramó un torneo con 11 fechas, todos contra todos, donde el ganador quedará a la expectativa del título. Es que, en medio de este certamen, se verá si se jugará otro para entre los dos mejores conocer al campeón y representante local en el Regional.

En la jornada inaugural jugarán San Martín vs. Estudiantes, Embajadores vs. Ferro, Municipales vs. El Provincial, Sierra Chica vs. Luján, Racing vs. El Fortín y Loma Negra vs. Hinojo.

En este caso se dará la vuelta de dos equipos al torneo de primera división, como son los casos de El Provincial y Luján (ausente en el 2020).