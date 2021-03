El torneo arrancará el viernes

Local Primera División

Se definió este viernes cuáles serán los primeros duelos que irán por streaming. Así, el torneo finalmente se pondrá en marcha.

El torneo de Primera División comenzará la próxima semana, luego de las reuniones mantenidas para encontrar algunas solución y conseguir los recursos necesarios para solventar los gastos para los encuentros.

Este viernes, en el último encuentro, se definieron qué partidos se van a poder ver. Los mismos tendrán un costo, y desde allí se hará un pozo común entre las 12 entidades que compiten en la categoría superior.

Por cuestiones operativas, los partidos por streaming serán solamente en Estudiantes, Ferro, Racing y El Fortín. Entonces algunos clubes deberán cambiar la localía; mientras que en resto de los encuentros se programarán en la semana (como pasará el miércoles con los tres de la jornada inaugural que no se podrán ver).

Primera fecha: Sierra Chica vs. Luján, viernes 12 a las 19 en Racing; Racing vs. El Fortín, viernes 12 a las 21 en Racing; Embajadores vs. Ferro, lunes 15 a las 21 en Ferro.

Segunda fecha: Hinojo vs. Sierra Chica (El Fortín); El Fortín vs. Loma Negra (El Fortín) y Racing vs. Municipales.

Tercera fecha: Estudiantes vs. Racing; San Martín vs. El Provincial (en Estudiantes); Sierra Chica vs. El Fortín (en Ferro).