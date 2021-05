El Bataraz se enfoca en sus juegos en Junín

LAB Afrontará cuatro partidos en cinco días desde el próximo viernes

Estudiantes acumula 5 triunfos y 8 derrotas (38,5 % de efectividad) en la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.



Tras culminar su participación en el estadio "El Gigante Verde" del Club Estudiantes de Concordia, donde disputó cuatro juegos en cinco días acumulando una victoria y tres derrotas, Estudiantes sigue con su preparación de cara a la próxima ventana, que se llevará a cabo en la ciudad de Junín del viernes 21 al martes 25 de mayo.

El conjunto Bataraz dirigido técnicamente por Marcelo Macías, que volverá a entrenarse en la mañana de hoy, tiene un registro en el certamen de 5 triunfos y 8 derrotas (38,5 % de efectividad) disputada ya la mitad de los juegos de la fase regular que consta de 26 partidos y clasifica a los primeros ocho equipos de los 14 de la Conferencia Sur a la etapa de Playoffs para seguir en el camino rumbo al único ascenso a la Liga Nacional (LNB).

La Liga Argentina de Básquetbol (LAB) sigue con el desarrollo de su fase regular y ya el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció la realización de dos nuevas burbujas de la Conferencia Sur.

Para esta tanda de encuentros las sedes que albergarán la acción serán las ciudades bonaerenses de Lanús y Junín, en el "Antonio Rotili" y el "Coliseo del Boulevard", respectivamente. En el caso del Granate significará la cuarta burbuja que cobijará en su casa. El próximo viernes 21 comenzará la acción en el estadio del Granate con ocho equipos y en el Coliseo del Boulevard con seis clubes.

Vale la pena recalcar que la ciudad de Junín se encuentra en Fase 2, por lo que habrá que esperar las próximas horas para saber si finalmente el evento se puede concretar.

Con el siguiente cronograma, seis equipos saltarán al parqué de la institución juninense a partir del viernes 21 de mayo y hasta el martes 25, para un total de diez cotejos: Quilmes de Mar del Plata, Parque Sur de Concepción del Uruguay, Estudiantes de Olavarría, Estudiantes de Concordia, Ciclista Juninense y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

Por su parte, la casa de Lanús recibirá la acción desde viernes 21 hasta el jueves 27 para completar 17 juegos con la intervención de ocho clubes: el local, Deportivo Viedma, Racing de Chivilcoy, Rivadavia de Mendoza, Villa Mitre de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Del Progreso de General Roca y Atenas de Carmen de Patagones. El siguiente es el cronograma estipulado:

SEDE JUNIN. Viernes 21/5: a las 14, Quilmes vs. Parque Sur; a las 16.30, Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C); y a las 19, Ciclista vs. Rocamora. Sábado 22/5: a las 14, Quilmes vs. Estudiantes (C); a las 16.30, Estudiantes (O) vs. Rocamora; y a las 19, Ciclista vs. Parque Sur. Lunes 24/5: a las 14, Rocamora vs. Quilmes; a las 16:30, Parque Sur vs. Estudiantes (O); y a las 19, Estudiantes (C) vs. Ciclista. Martes 25/5: a las 11, Ciclista vs. Estudiantes (O).

SEDE LANUS. Viernes 21/5: a las 10.30, Deportivo Viedma vs. Racing; a las 13, Rivadavia vs. Villa Mitre; a las 15.30, Gimnasia vs. Del Progreso; y a las 18, Lanús vs. Atenas. Sábado 22/5: A las 10.30, Del Progreso vs. Rivadavia; a las 13, Racing vs. Villa Mitre; a las 15.30, Atenas vs. Gimnasia; y a las 18, Deportivo Viedma vs. Lanús.

Lunes 24/5: a las 10.30, Del Progreso vs. Racing; a las 13, Gimnasia vs. Deportivo Viedma; a las 15.30, Rivadavia vs. Atenas; y a las 18, Lanús vs. Villa Mitre. Martes 25/5: a las 10.30, Deportivo Viedma vs. Rivadavia; a las 13, Racing vs. Atenas; a las 15.30, Villa Mitre vs. Gimnasia; y a las 18, Del Progreso vs. Lanús. Jueves 27/5: a 11, Racing vs. Rivadavia.