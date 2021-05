Racing comunicó que hará uso de la actual pista de ciclismo

El club informó a la Unión Ciclistas Olavarrienses que utilizará esas tierras para la creación de más canchas: "Fue una decisión muy compleja porque sabemos que estamos afectando a otras personas", describió Giacomaso.

Racing A. Club le comunicó a la Unión Ciclistas Olavarrienses que hará cambios en la actual pista de ciclismo, por lo cual la misma dejará de funcionar como tal, y así los ciclistas tendrán que buscar un nuevo espacio para desarrollar su actividad. De este modo, el club hará uso de su espacio (UCO lo utilizaba a través de un comodato) y allí construirán canchas de fútbol y hockey sobre césped, para expandir lo ya realizado sobre el predio de Independencia.



Vale señalar que Racing hará, desde agosto, uso de ese espacio que le pertenece. Se trató de una decisión compleja, ya que se tuvo que dejar de lado la actividad de ciclismo: la misma no funcionaba dentro del club, pero sí tiene mucha historia en la ciudad, y en la pista "Humberto Angel Corradi" se desarrollaban las tareas de los deportistas.



Por ello desde la Unión que nuclea a los ciclistas locales la noticia cayó como un baldazo de agua fría, y ahora sin ese lugar buscan alternativas para que muchos deportistas locales puedan contar con un espacio propio. Y, entonces, apuntaron a una charla directa con el Municipio para tener una salida. Racing, por su lado, entiende que necesita de su espacio para mantener su crecimiento.



Las partes explicaron lo suyo, luego de la decisión. Mario Giacomaso, presidente de Racing, indicó que "fue una decisión muy compleja porque sabemos que estamos afectando a otras personas que son los ciclistas, quienes hoy se ven perjudicados. Por eso es difícil, pero hoy es el único lugar que tiene el club para seguir creciendo ya que se usó toda la otra parte".



"El año pasado nosotros tuvimos que sacar una actividad en el club, como hockey, porque no había lugar. Además al fútbol femenino le cuesta muchísimo encontrar un espacio, terminan de entrenar a las 21.30 y eso no me parece justo ya que es por la falta de espacios", añadió el presidente.



Por ello, dejó en claro que "el club tiene ese espacio, tenemos que seguir creciendo, y esa es nuestra responsabilidad. No tenemos otra alternativa, y el club viene trabajando en ese complejo deportivo. El mismo llega hasta la pista y necesitamos que eso vuelva a ser parte del club".



Entonces, Giacomaso explicó cuál es el plan: "La idea es armar otra cancha de fútbol, similar a la que se hizo al lado; una exclusiva para el fútbol femenino y la idea es que el club tenga una cancha de hockey sobre césped, no sintético. Nosotros tenemos los planos que vamos a presentar cuando pase un poco todo esto", señaló. Entonces, el club recuperará esa disciplina: "Había 30 nenas y fue muy feo decirles que no se hacía más el deporte porque no había lugar; y eran socias del club".



De esta forma, en los próximos meses comenzarán los trabajos. "La idea es arrancar en la primavera, que es una época ideal para el nacimiento de la gramilla. Por eso vamos a empezar inmediatamente", sostuvo el presidente del club.



En su relato, Giacomaso dejó en claro que "no es una decisión contra los ciclistas, los entendemos, pero es algo que como club necesitamos hacer por la falta de espacios" e indicó que "un club que tiene aspiraciones en el fútbol, necesita canchas: nosotros entre chicos, primera, reserva, veteranos y femenino Racing tiene más de 650 personas haciendo ese deporte".



Por último, en cuanto a lo que ya se desarrolla en el predio, Giacomaso comentó que "la primera empezó a trabajar allá y se sienten cómodos; además todas las divisiones inferiores se entrenan ahí y ya estamos trabajando sobre las luminarias. Entonces, enseguida nos quedó chico", remarcó.



Ahora, luego de mucho tiempo, Racing tomó la decisión y comenzará a trabajar en el espacio donde hasta ahora funcionó el ciclismo. "Esto lleva años; la problemática está al menos desde que yo empecé a trabajar en el club, en 2015. No fue un capricho, es que antes el club no había hecho uso del espacio que tenía ahí. Intentamos con rugby, no funcionó, pero cuando llevamos el fútbol el espacio se empezó a utilizar. Y el femenino está creciendo mucho, con lo cual dan ganas de proyectarlo", explicó Mario Giacomaso.



En el final, el presidente del club indicó que "es una decisión que nos genera un malestar, pero vemos que no hay alternativas y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y si no lo hacemos, le estamos fallando al socio".