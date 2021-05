Unión Ciclistas: "Durante años pedimos un predio propio"

El presidente de la entidad habló sobre la decisión del Club Racing de destinar esas tierras de la pista a más canchas. "Es un momento difícil para el ciclismo de Olavarría", dijo Di Martino.

Mario Di Martino -presidente de UCO- habló de la problemática que atraviesa hoy el deporte, ya que no contarán más con la pista "Humberto Angel Corradi". Ahora, apuntan a conseguir tierras propias para seguir adelante.



Uno de los miembros de la agrupación señaló que "es un momento difícil para el ciclismo de Olavarría. Mario Giacomaso, con parte de la comisión directiva del club Racing, nos citó a la gente de UCO para hacernos saber de la determinación. Entonces, el 31 de agosto nosotros tenemos que hacer entrega de las tierras".



Allí Di Martino explicó que "ese espacio tiene la construcción realizada en principio por Humberto Angel Corradi y toda la gente que lo acompañó" y agregó que "estamos trabajando legalmente con todo esto; se acercó gente a colaborar con nosotros y que no sea de buenas a primeras entregarlo porque sí y nada más".



También detalló que "estamos a la falta de papeles o de gente que en ese momento haya sido partícipe de la entrega de las tierras. Nosotros entendemos que si ahí no se hubiera hecho una pista, se hubieran realizado barrios tal como ocurrió del otro lado de la Independencia. Racing nunca hizo nada con esos terrenos, hasta estos últimos ocho o 10 años donde se hizo la cancha de softbol y las canchas de fútbol. La idea es sembrar todo ese terreno y poder seguir construyendo canchas de fútbol", enumeró el representante de UCO.



Igualmente, más allá de su explicación, Di Martino comentó que "nosotros sabemos que esas tierras son de Racing, siempre se habló sobre eso, aunque la construcción siempre la mantuvo el ciclista" y señaló, además, que "anteriormente entraban subcomisiones y en el último año se firmó un comodato con la gente chaira".



"Yo fui miembro hace unos 15 años de una subcomisión, donde yo me fui porque logramos recibir una parte de la venta de la calle San Martín, un dinero muy importante en ese momento. Se trataba de unos 200.000 pesos en ese momento, pero se los quedó la entidad chaira donde en ese momento el presidente era Dardo González", contó Di Martino en una nota realizada en el programa Conexión Deportiva.



El miembro de UCO, por otro lado, aclaró que "durante años pedimos un predio propio; caminamos la calle, anduvimos y preguntamos, pero no hemos logrado conseguirlo. Yo he tenido muy buena relación con gente del Municipio local, nos han apoyado muchísimo en todo lo que UCO logró en este tiempo, pero lo que hoy pedimos hoy es algo propio... con eso tenemos un 90 por ciento de lo que estamos necesitando".



En el final, Di Martino indicó que "no se trata solamente de gente grande que pedalea; tenemos un montón de chicos que no sabemos dónde meterlos. Necesitamos un lugar para acomodarlo, y para hacer cosas como las hace UCO". Y en relación a lo que pasa graficó: "Creo que es injusto y Olavarría merece un predio para que los ciclistas puedan seguir desarrollándose", cerró el referente de UCO.