"Lo primordial es poder ayudarnos entre todos"

El Club Atlético Hinojo cumple 106 años

Ariel Arce es el actual presidente la entidad que hoy lleva adelante un importante rol social en la localidad con el aporte de mercadería para varias familias.



Desde el comienzo de la pandemia por el Covid 19, allá por marzo de 2020, el Club Atlético Hinojo empezó a promover todo tipo de actividades para colaborar con una parte de la localidad que se encuentra más vulnerable. Todo gesto por parte de una institución que está sufriendo un impacto económico sin precedentes no hace más que poner de manifiesto el importante rol social que cumple en la ciudad.



Desde el inicio de la gestión de Ariel Arce la entidad albiverde dispuso la creación de un merendero para los juveniles que concurrían a las divisiones inferiores de fútbol, y ahora lo reemplazó por la entrega de mercadería a numerosas familias que están en una situación muy compleja. Para la entidad que se encuentra a 20 kilómetros de Olavarría hoy es un día de emoción al cumplir el 106 aniversario desde su inauguración el 1 de junio de 1915, pero el contexto no permite que haya festejos.



"Tenemos por delante un aniversario atípico y estamos del lado de los que más lo necesitan, de los que no tienen trabajo y se encuentran con una enorme dificultad económica. Entonces, desde nuestra parte ponemos nuestro granito de arena para sumar", había indicado hace un año Arce en contacto con EL POPULAR Medios. Ya pasaron 365 días y la compleja situación, lejos de estar solucionada, no parece haber variado mucho.



El titular de la entidad contó que "la verdad es que esto es muy raro para todos. En realidad es más que nada un problema en lo social y lo peor pasa por lo económico al tener un club que lo abrís y lo cerrás con todo esto de la pandemia. Es un club que lo usa un quince por ciento de la comunidad y así se complica. Pero también tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que cuidar".



"Ya hace un año y pico que estamos con esto y si no nos cuidamos no vamos a salir, así que me parece que es lo lógico. A veces nos reprochamos un montón de cosas, pero tenemos que ver la salud de todos y creo que esto ya no es broma. Estamos viendo lo que está pasando, que es muy duro".



La situación diaria es más que complicada en Hinojo: "Yo creo que va a haber un antes y un después. Lo dije en el aniversario del club del año pasado y ahora lo repito. Lo primordial es poder ayudarnos entre todos. Creo que en su momento Carlos Orifici fue clave con el tema de la Unión de Clubes. Influyó un montón para que estemos hoy todos juntos y podamos mantenernos".



"Porque la idea de él también fue la del bingo y hoy también la estamos manteniendo y gracias a eso hoy podemos mantener el club, no en un ciento por ciento, pero el subsistir de nosotros pasa por eso y por otras cosas que hacemos. La gente igual se acerca y paga la cuota de socio, que no es mucho, pero colabora. Lo mínimo lo estamos cumpliendo, que es pagar el sueldo de un par de empleados, y poder mantener las instalaciones limpias y desinfectadas. Creo que no es mucho. Igual, me parece que lo que logró Carlos Orifici con todos nosotros con la Unión de Clubes fue fabuloso".



En el plano deportivo, Arce afirmó que "Hinojo ya no pasa solamente por el fútbol, algo que antes se caracterizaba así. Era todo fútbol, pero hoy en día hay otras actividades, como patín carrera y también se reactivó todo lo que es pelota a paleta. Ha trabajado muy bien la gente de las bochas, tenemos una escuelita de fútbol de casi cien chicos, que eso es fundamental para el crecimiento de los nenes. El club pasa por esas actividades que hoy tenemos y otras que se fueron sumando. Me pone contento que la gente vea el esfuerzo de todas las disciplinas y se sume".



La continuidad del aislamiento por el coronavirus complica todo: "Me pone feliz, sabiendo que el tema de la pandemia nos perjudicó a todos, que a la vez empezamos a valorar otras cosas que por ahí las teníamos de lado y hoy son fundamentales: el ser solidario con el otro, el preocuparse y el estar. Eso me pone muy contento".



Desde el plano social, la entidad albiverde en la actualidad contiene a varias familias de la localidad. "Nosotros paramos con el merendero a fin de año, en diciembre. Lo creamos porque con esto de la pandemia nos preció lógico que los chicos tuvieran, mal o bien, esa taza de leche, y después le agregamos una bolsa de mercadería. Pero ahora estamos empezando de vuelta porque es muy importante para la comunidad, para el pueblo. Ese granito de arena que se pueda dar para ayudar es importante. Igual, seguimos colaborando con gente, se sigue juntando mercadería y se asiste a ciertas familias que lo están necesitando, eso no lo hemos cortado".



"Estamos puntualmente con esa gente, vamos y colaboramos. No es mucho, pero es importante poder ayudar. Por eso estamos viendo con la gente de la Comisión la posibilidad de volver a implementar el merendero en el club porque esta situación parece que va para largo".