De la Vega ya se entrena con la Selección

Fernando Batista realizó una convocatoria donde evaluará a muchos jugadores para la cita en Tokio. El olavarriense trabajó ayer en Ezeiza y el viernes viajará a España.

Luego de protocolos de rigor, ya que todos los jugadores fueron hisopados antes de los trabajos, se puso en marcha ayer la semana de entrenamientos para la selección Sub 23 de la Argentina. Se trata de un grupo de jugadores que harán un viaje a España, para jugar dos amistosos, y allí se encuentra el olavarriense Pedro De la Vega.

El jugador, de buen presente en Lanús, fue uno de los convocados por Fernando Batista para los amistosos de la próxima semana, y así más allá de su corta edad -tiene 20- peleará por un lugar en el evento de Tokio, que en fútbol es para menores de 23 años.

Ayer, en el predio de Ezeiza, se llevó a cabo la primera práctica. Lo mismo ocurrirá hoy y mañana, teniendo en cuenta que la delegación viajará el viernes España. Allí habrá dos duelos, donde el entrenador empezará a sacar conclusiones para su lista final (puede tener tres mayores).

En ese sentido, el primer encuentro será el 8 ante Dinamarca y el segundo ocurrirá el 11 frente a Arabia Saudita.

El sitio de concentración

El sitio oficial de la selección nacional entregó algunos detalles del punto de concentración en la Argentina, en España, donde jugará sus dos encuentros: "Situado en la elegante Costa del Sol española, el Marbella Football Center recibe a talentosas delegaciones del mundo del fútbol desde hace unos ocho años.

"Centro de entrenamiento tan glamoroso como su lugar de residencia, el MFC cuenta con un gimnasio de 400 metros cuadrados, amplios vestuarios, piscina términa, sala de prensa, circuito terapéutico, desinfección general diaria y, lo más importante, campos de juego de excelencia.

"A 60 kilómetros del Aeropuerto de Málaga, el predio Marbellí ofrece una inmejorable ubicación para los planteles que allí optimizan sus recursos, entre los que han pasado numerosos equipos participantes de Champions League, seleccionados juveniles y también jugadores de selecciones mayores. En adición, el clima y la estampa sofisticada que brinda la mezcla del Mediterráneo con los refinados picos de Sierra Blanca dan lugar a un paisaje de ensueño", se explicó.

Además, en cuanto a la idea, el sitio señaló que "la aplicación de todos los protocolos sanitarios pertinentes también cobrará particular énfasis en el contexto de una nueva semana de desafíos de la que participará nuestra Selección Sub 23 olímpica. Sin dudas, el objetivo del plantel dirigido por Fernando Batista no es otro que el de reforzar su unión de equipo y conseguir buenos resultados en lo deportivo de cara a la máxima cita de la disciplina juvenil".