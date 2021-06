Pese a la mala noche de Campazzo, su equipo ganó en un partido agónico

Nac. e Int. NBA

El argentino jugó 21 minutos y tuvo uno de sus partidos más flojos en la liga. De todas maneras, Denver Nuggets venció por 147-140 a Portland Trail Blazers en doble tiempo suplementario y quedó 3-2 en la serie.

En un partido que se definió en dos tiempos suplementarios, Denver Nuggets superó como local a Portland Trail Blazers este martes por la noche por 147 a 140 y se puso 3 a 2 en la serie, correspondiente a la primera ronda de los playoffs.

El cordobés Facundo Campazzo estuvo 21 minutos en cancha y no redondeó una buena actuación, siendo uno de sus partidos más flojos desde su llegada a la liga. El base cerró la noche con 3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias y no formó parte del final del juego. Además, tuvo un encontronazo con su rival Norman Powell que finalmente no pasó a mayores.

Si bien los Nuggets se vieron por delante en el marcador en gran parte del partido, los visitantes remontaron en reiteradas oportunidades y lograron llevar el encuentro a tiempo suplementario dos veces, gracias a las heroicas intervenciones de la gran figura del partido, Damian Lillard, quien anotó 55 puntos (12 triples, récord en un partido de playoffs) y 10 asistencias.

Ya en la última prórroga, el equipo dirigido por Michael Malone no desaprovechó una nueva ventaja y liquidó el quinto partido de la serie, dejando las cosas a una victoria de las semifinales de Conferencia del Oeste.

Por el lado del local, el candidato a MVP Nikola Jokic fue el más destacado con 38 puntos y 11 rebotes, mientras que Michael Porter Jr. y Monte Morris aportaron 26 y 28 unidades respectivamente.

El próximo juego será este jueves en Portland a partir de las 21 de Argentina. Se espera que nuevamente el encuentro no sea televisado para nuestro país.